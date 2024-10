Novara di Sicilia, lungo il sentiero delle querce alla riscoperta di Badiavecchia

Un percorso tra la prima abazia circestense siciliana e il mulino vecchio per scoprire e assaggiare sapori e tradizioni

Novara di Sicilia – Da via dei contadini verso i campi di lavoro a percorso trekking tra i più suggestivi della Sicilia. E’ il Sentiero delle Querce sui Peloritani che attraversa Novara di Sicilia e, passando attraverso l’antico mulino in pietra, conduce a Badiavecchia, il borgo su cui i monaci di Bernardo da Chiaravalle fondarono la prima abazia circestense in Sicilia.

Il Sentiero diventa oggi anche un itinerario turistico culturale grazie a I Sciamiaddi, l’associazione culturale dei novaresi “residenti altrove” che mirano a mantenere vivo e promuovere il loro luogo e le loro tradizioni di origine. Saranno proprio i Sciamiaddi a organizzare il percorso per tutti i curiosi, il prossimo 2 novembre.

La partenza è prevista proprio da Badiavecchia dove sono visitabili i ruderi dall’abbazia Santa Maria La Noara, risalente al 1167 e abbandonata dopo l’alluvione del 1626, e l’annessa chiesa. Sul sentiero sarà visitabile anche il vecchio mulino e ai partecipanti sarà offerta la possibilità di partecipare alla lavorazione della ricotta, delle marmellate di cotogne e di altri prodotti che sono le eccellenze tradizionali del territorio.