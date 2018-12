Ecco l'aliscafo serale. Da ieri tutti in coincidenza con le frecce

MESSINA - Ieri sera ha fatto la sua prima corsa. L'aliscafo di Bluferries è partito da Villa San Giovanni alle 22.20 ed è arrivato a Messina alle 22.40. Così chi è arrivato a Villa alle 22, col treno in partenza da Roma alle 17.25, ha trovato la coincidenza e non si è dovuto sobbarcare la distanza a piedi verso i traghetti privati, tra l'altro in una serata pericolosamente ventosa. Una richiesta che il territorio aveva avanzato da anni ma che non era mai stata soddisfatta, almeno finora.

Non è una corsa in sostituzione di un’altra ma una in più. Da 9 corse andata e ritorno giornaliere si passerà a 10, dal lunedì al venerdi, da 6 a 7 il sabato e la domenica. Nuova corsa anche da Messina verso Villa, alle 21, che amplia finalmente il servizio alle ore serali. Fino alle 6.20 del giorno dopo, poi, bisogna continuare a rivolgersi ai privati.

E non è l’unica novità. E’ stata accolta, finalmente, una richiesta ancora più semplice: gli orari sono stati spostati per consentire le coincidenze anche con le altre frecce. Due coppie di corse giornaliere veloci da e verso Villa, e quindi anche da e verso Messina, collegate con la capitale e, volendo, con altra coincidenza verso Milano.

