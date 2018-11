Via Garibaldi, corsia preferenziale al centro. La scelta dopo il 6 dicembre

Corsia preferenziale al centro della carreggiata, parcheggi a pagamento ai lati tranne che in corrispondenza delle fermate. Sarà il nuovo assetto viario di via Garibaldi, nel tratto compreso tra la Prefettura e piazza Castronovo. La novità era prevista alla messa in esercizio dei nuovi bus elettrici, da gennaio, ma potrebbe anche essere anticipata. Tutto rinviato a dopo il 6 dicembre, quando arriveranno gli esiti delle analisi fatte da parte della società di ingegneria incaricata per la realizzazione del Put, il Piano urbano del traffico.

Se n'è parlato stamani nel corso di una riunione tra il vicesindaco Salvatore Mondello, il dirigente Mario Pizzino, i tecnici del dipartimento e il comandante della Polizia municipale, Marco Crisafulli.

Novità in vista anche per il miglioramento del servizio carro attrezzi, in sinergia tra il Dipartimento mobilità e i vigili urbani.