Sabato Messina Servizi non raccoglierà i rifiuti. E ci saranno più controlli

"Sabato 13 sarà la prima volta in cui non raccoglieremo rifiuti indifferenziati, ma si utilizzeranno i mezzi per fare la raccolta del differenziato in strada e nelle isole ecologiche”. Lo ha annunciato il presidente di Messina Servizi, Giuseppe Lombardo, al termine di una riunione a Palazzo Satellite, nella sede del comando della Polizia municipale, coi comandanti dei vigili urbani, Marco Crisafulli, e della Polizia metropolitana, Nino Triolo.

E' stato concordato un impiego maggiore di pattuglie di vigili sia a nord che a sud della città, per sanzionare chi conferisce fuori orario e nel giorno non previsto dall’ordinanza. I rifiuti indiffenziati si possono gettare solo dalle 17 alle 21, tutti i giorni ad esclusione dei prefestivi.

Sempre sabato proseguirà la campagna di raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti e suppellettili “Pari & dispari”. I punti di raccolta, attivi dalle ore 7 alle 13, saranno nella I circoscrizione, sul lungomare a Santa Margherita; nel III quartiere, al parcheggio Palmara e nella V municipalità, in piazza San Giovanni Bosco, a San Matteo. Nelle aree interessate, per consentire la collocazione dei cassoni scarrabili necessari al servizio, sarà vietata la sosta per una lunghezza di 15 metri, nella fascia oraria 0-18.