Novità per gli amici a quattro zampe: a Milazzo le "Dog Toilet"

Un nuovo servizio dedicato agli amici a quattro zampe, nel comune di Milazzo dove a breve saranno installate le "Dog Toilet"

MILAZZO – Decoro urbano e attenzione per gli amici a quattro zampe si uniscono, nell’ultima iniziativa lanciata dal comune di Milazzo. Già consegnate e prossime ad essere installate, nel mamertino sorgeranno presto le “Dog Toilet”. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Pippo Midili.

Non solo contenitori per le deiezioni canine

Le “Dog Toilet” sono delle colonnine dedicate alla raccolta dei bisogni dei cani. Non si tratta, tuttavia, di semplici cestini: presso le colonnine, infatti, saranno presenti anche gli appositi sacchetti necessari a raccogliere le deiezioni canine. Un modo per rendere più agevole la vita dei padroni dei cani, ma anche per contrastare la sporcizia in città.

«Ora -si legge in una nota stampa- nessuno avrà più alibi per non raccogliere i “bisognini” dei loro cani. Per gli “irriducibili zozzoni” comunque serviranno controlli e multe».