 "Nun fa la stupida", omaggio ad Armando Trovajoli. La musica che ha accompagnato le nostre vite

“Nun fa la stupida”, omaggio ad Armando Trovajoli. La musica che ha accompagnato le nostre vite

Redazione

“Nun fa la stupida”, omaggio ad Armando Trovajoli. La musica che ha accompagnato le nostre vite

martedì 27 Ottobre 2026 - 12:01

Dal 28 al 31 ottobre in Sala Sinopoli

Armando Trovajoli: conoscete questo nome? Forse no. Eppure è stato sottofondo in tante vite, probabilmente anche nella vostra. Ma non in senso secondario: Trovajoli è autore di celebri colonne sonore e, soprattutto, presenza centrale della cultura italiana del secondo Novecento. Centrale, eppure discreta. La sua musica accompagna cinema, teatro musicale, rivista e canzone popolare con una capacità rara: stare “dietro” senza mai essere marginale.

Il rapporto con i registi non è mai di semplice accompagnamento. Trovajoli compone le musiche per oltre duecento film, lavorando a fianco di alcuni dei registi più importanti del cinema italiano, da Ettore Scola a Dino Risi e Vittorio De Sica, in un dialogo che nasce spesso dal confronto, a volte dallo scontro, e che negli anni diventa amicizia.

Eppure anche i suoi lavori più amati, da Rugantino ad Aggiungi un posto a tavola, non gli bastano mai. «Non sono mai contento di quello che invento», dice. «L’autocritica è il mio peggior nemico».

Due interpreti abitano il racconto come voci complementari, mentre la musica dal vivo, pianoforte e voce, entra nel pensiero scenico e interroga continuamente ciò che si vede e ciò che si ascolta.

Ne emerge un ritratto di Trovajoli come autore popolare e sofisticato insieme, capace di attraversare il Novecento italiano lasciando tracce diffuse, discrete ma profondamente riconoscibili.  

Sala Sinopoli – Teatro Vittorio Emanuele
Biglietto intero €5

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