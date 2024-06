Nuotatori dell’Unime convocati per i Trofei delle Regioni

Aryiel Angemi sarà a Scanzano Jonico con gli Esordienti A. Anita Delia, Cristian e Gabriele Molonia a Piombino per il fondo

MESSINA – Nelle prossime settimane quattro nuotatori della società Ssd UniMe saranno impegnati sul territorio nazionale rappresentando la Sicilia. Il primo appuntamento in programma è il trofeo delle regioni che riguarda gli Esordienti A. La manifestazione è in programma in Basilicata, a Scanzano Jonico, il 29 e 30 giugno.

I piccoli nuotatori, 11-13 anni, convocati dal responsabile tecnico Peppe Bellocchio sono in tutto dieci, cinque maschi e cinque femmine, e tra loro anche Aryiel Angemi. La nuotatrice “universitaria” a Trapani settimana scorsa ha conquistato il titolo regionale nei 100 metri a stile libero, dorso e farfalla, più due argenti nei 200 metri dorso e misti. Vedremo in quali gare sarà schierata in modo da poter contribuire al meglio al risultato della rappresentativa regionale.

La settimana successiva toccherà ai fondisti impegnati a Piombino il 2 e 3 luglio. Il responsabile tecnico Tony Trippodo ne ha convocati sedici. Tre di questi sono dell’Unime: Anita Delia, Cristian e Gabriele Molonia. La manifestazione vedrà categoria Ragazzi (13-16 anni) e Junior (16-18 anni) competere individualmente in una gara di 5 km in acque libere e della staffetta 4×1250.