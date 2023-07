Nuotatori messinesi a Piombino per i campionati italiani di fondo - Tempostretto

Venerdì la prima prova sui 10 km dove hanno ben figurato Andrea Fazio e Giorgia Di Mario. Il programma dei prossimi giorni

PIOMBINO – A Piombino nella giornata di venerdì 7 luglio sono iniziati i campionati assoluti di nuoto di fondo in acque libere. A rappresentare la città di Messina erano presenti tesserati della Swimblu e dell’Unime, ma anche atleti messinesi che però da anni ormai non nuotano più con società peloritane.

La prima prova che ha visto impegnati i fondisti è stata la gara di 10 km, su un circuito di 1660 metri da ripetere per sei volte. A prendere parte alla prova vinta dall’atleta della Nazionale Marcello Guidi c’erano anche Davide Marchello (Aurelia Nuoto), Andrea Fazio (Cn Uisp Bologna), Antonio Bavastrelli e Gabriele Molonia (Unime), Antonino Cafarelli e Giorgia Di Mario (Swimblu), unica donna del Messinese.

Il programma dei messinesi

Nella giornata di domani, domenica 9 luglio, si gareggerà nella distanza dei 5000 metri, oltre a Di Mario in gara per la Swimblu anche Sofia Perdichizzi, con Cafarelli e Molonia dell’Unime, non è iscritto Bavastrelli, Fazio e Marchello da società extra siciliane.

Lunedì la prova più breve di 2,5 km con Perdichizzi e non Di Mario tra le donne, ci sarà ancora Cafarelli con Matto Bolignano, Alessandro Barbaro, Molonia e Bavastrelli tra gli uomini universitari. Non iscritti invece Fazio e Marchello. Si chiuderà martedì con la prova da 25 km a cui non è iscritto nessuno dei messinesi.

I risultati della 10 km

Il primo dei messinesi è Andrea Fazio (immagine in evidenza) in 1h52min, che la scorsa estate aveva trionfato al Baia di Grotta. Ritiro invece per Marchello. Completano la prova nello stesso gruppo, intorno alle 2h04min, invece Molonia, Bavastrelli e Cafarelli, mentre Giorgia Di Mario completa la gara in 2h13min.

I piazzamenti, al 30° posto tra i soli atleti italiani, di Di Mario e Fazio permettono loro di essere già qualificati ai campionati italiani dell’anno prossimo.