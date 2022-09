Trofeo Baia di Grotta. Il messinese Andrea Fazio vince allo sprint VIDEO - Tempostretto

Andrea Fazio vince per la terza volta il Trofeo Baia di Grotta: "L'ho spuntata allo sprint ma è stata una faticaccia". Eliana Pardo vince tra le donne

MESSINA – Le acque dello Stretto di Messina, di fronte alla Lega Navale, hanno ospitato la manifestazione di fondo di 5 km, giunta alla sua 23ª edizione. Ad imporsi, per la terza volta dopo i successi del 2015 e 2016, è stato Andrea Fazio; mentre tra le donne l’ha spuntata Eliana Pardo.

L’atleta messinese ha coperto il percorso in poco più di 58 minuti, destreggiandosi tra vento, correnti contrarie e tre agguerritissimi atleti della Polisportiva Mimmo Ferrito di Palermo che ha man mano fatto fuori dalla corsa al primo posto. L’ultimo ad arrendersi allo sprint nei metri finali è stato Andrea Badagliacco; al terzo posto Giuseppe Di Piazza.

Al quinto e sesto posto i primi tesserati con squadre messinesi: Antonio Bavastrelli (UniMe) e Antonino Cafarelli (Swimblu Milazzo). Tra le donne la prima all’arrivo, bissando il successo del Periplo del Capo a Milazzo, è Eliana Pardo (Pol. Mimmo Ferrito) che ha chiuso davanti alla compagna Federica Sirchia e Vittoria Scala (Palermo Nuoto). Qui i risultati ufficiali.

Dichiarazioni al termine del Trofeo Baia di Grotta

“È stata una bella giornata – racconta Nino Fazio, uno degli organizzatori della competizione -, all’altezza della tradizione del Baia, e quest’anno a differenza delle ultime edizioni siamo stati baciati da una bella giornata di sole. Per alcuni tratti gli atleti hanno stretto i denti tra vento contrario o correnti avverse, il Baia di Grotta è una sfida perché comporta difficoltà che gli atleti più esperti conoscono e devono trovarsi la loro strada”.

“Sono molto contento – dice Andrea Fazio, vincitore assoluto del Baia di Grotta – di aver vinto la gara di casa. È stata una faticaccia, all’andata nuotavamo molto vicini alla riva. Al ritorno allo sprint l’ho spuntata, ma gli ultimi cento metri sono stati un’agonia”. “È stata dura ma anche oggi ho toccato per prima. Non sono bravissima – spiega Eliana Pardo dopo l’arrivo – ad accelerare in partenza, ho recuperato le altre ragazze e ho avuto difficoltà al ritorno perché non visualizzavo bene la boa d’imbuto”.

Eliana Pardo non prenderà parte al Trofeo Kibanda (2,5 km), in programma domenica mattina, mentre è ancora in dubbio la presenza di Andrea Fazio, ma sarebbe una sorpresa se partecipasse. L’atleta che si piazza meglio in entrambe le gare conquista la Coppa Nino Musciumarra, dedicata all’originale “Squalo dello Stretto”, indimenticato pioniere del nuoto di fondo italiano.

