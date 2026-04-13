Nuotatori siciliani a Riccione: fondo giovanile e campionati italiani assoluti

Dopo i Criteria Nazionali Giovanili atleti della Swimblu e dell'Unime impegnati allo Stadio del Nuoto. Con loro anche il messinese Marchello in cerca di medaglie

Dopo la parentesi ai Criteria Nazionali Giovanili, un campionato italiano in vasca corta per categorie, atleti di squadre siciliane Unime e Swimblu e non solo sono e saranno impegnati allo Stadio del Nuoto di Riccione in questa settimana.

Sabato e domenica si è svolto, in vasca lunga, il campionato primaverile di fondo che ha visto atleti categoria Juniores impegnati nei 5 km e categoria Ragazzi nei 3 km. Davide De Gaetano (Swimblu) ha chiuso la sua prova sui 5 km in 59’17″10, il compagno di squadra Salvatore Calderone si era qualificato nella stessa gara ma non l’ha conclusa. Tra le file dell’Unime Cristian Molonia, dopo aver ritirato il primo premio del Gp Nazionale relativo alla stagione scorsa, chiude tra i primi nove nella 5 km col tempo di 57’35″80, mentre il compagno Alessandro Galletta termina col tempo di 58’11″60.

Da domani, martedì 14 aprile, al via i campionati italiani assoluti con i big della Nazionale azzurra che cercano i pass mondiali. Ci saranno ancora rappresentanti di Unime e Swimblu e insieme a loro anche Davide Marchello, atleta messinese, ex Ulysse. Per la Swimblu Sofia Perdichizzi nuoterà i 200 stile libero, Emma Arcudi e Sabrina Ferrara dell’Unime nuoteranno i 50 e 100 farfalla, la compagna Silvia Raffa sarà in gara con i 50 e 100 rana. Marchello invece non solo parteciperà ai 200, 400, 800 e 1500 stile libero, ma ha possibilità di vincere medaglie nei 400 metri, dove è iscritto col secondo tempo, negli 800, iscritto col terzo, e nei 1500 dove partirà con quinto tempo in prima serie.