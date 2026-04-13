 Scurria va a Roma per incontrare ministri ed esponenti del governo Meloni

Scurria va a Roma per incontrare ministri ed esponenti del governo Meloni

Gianluca Santisi

Scurria va a Roma per incontrare ministri ed esponenti del governo Meloni

lunedì 13 Aprile 2026 - 20:05

Il candidato del centrodestra, su iniziativa di Matilde Siracusano, aprirà un dialogo diretto sui temi che riguardano il futuro di Messina

MESSINA – Missione romana per Marcello Scurria. Il candidato sindaco di Messina del centrodestra è partito alla volta della Capitale per quello che viene presentato come “un ciclo di incontri istituzionali – organizzati dalla sottosegretaria Matilde Siracusano – con esponenti del Governo e diversi Ministri della Repubblica”.

Scurria ha ritenuto utile aprire una fase di confronto sul futuro di Messina, un passaggio “imprescindibile per affrontare in maniera concreta e strutturata le principali criticità che interessano il territorio dalla gestione amministrativa allo sviluppo economico, dalle infrastrutture alle politiche ambientali e sociali”.

Gli incontri romani sono stati fortemente voluti da Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, e – si legge in una nota – “segnano l’avvio di un dialogo diretto con i livelli nazionali su questioni strategiche per la città e per tutta l’area metropolitana. Un confronto necessario per riportare Messina al centro dell’agenda istituzionale e costruire soluzioni reali, condivise e durature”.

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