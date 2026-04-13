Scurria va a Roma per incontrare ministri ed esponenti del governo Meloni

Il candidato del centrodestra, su iniziativa di Matilde Siracusano, aprirà un dialogo diretto sui temi che riguardano il futuro di Messina

MESSINA – Missione romana per Marcello Scurria. Il candidato sindaco di Messina del centrodestra è partito alla volta della Capitale per quello che viene presentato come “un ciclo di incontri istituzionali – organizzati dalla sottosegretaria Matilde Siracusano – con esponenti del Governo e diversi Ministri della Repubblica”.



Scurria ha ritenuto utile aprire una fase di confronto sul futuro di Messina, un passaggio “imprescindibile per affrontare in maniera concreta e strutturata le principali criticità che interessano il territorio dalla gestione amministrativa allo sviluppo economico, dalle infrastrutture alle politiche ambientali e sociali”.



Gli incontri romani sono stati fortemente voluti da Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, e – si legge in una nota – “segnano l’avvio di un dialogo diretto con i livelli nazionali su questioni strategiche per la città e per tutta l’area metropolitana. Un confronto necessario per riportare Messina al centro dell’agenda istituzionale e costruire soluzioni reali, condivise e durature”.

