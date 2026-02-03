Voragine nel cortile della scuola di Badiazza, alunni trasferiti a San Michele

Gli studenti dell'infanzia e della primaria riprendono le lezioni al plesso Saccà: Messina Social City attiva per il trasporto

Le attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria della scuola “Giuseppe Mauro” sono riprese da oggi al plesso “Francesco Saccà” di San Michele, chiusa da questo anno scolastico.

La decisione è giunta dopo giorni di incertezza causati dalla chiusura immediata della scuola di Badiazza, dove giovedì scorso si era aperta una voragine di circa due metri di profondità nel cortile, vicino ai bagni della primaria. Un evento che aveva costretto alla Didattica a distanza, mettendo in difficoltà le famiglie dei piccoli alunni.

La fine del disagio per le famiglie

Sulla vicenda è intervenuto il vicepresidente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia), che aveva spinto per questa soluzione: “È esattamente ciò che avevamo proposto: una scuola nuova, funzionante, con arredi e parcheggi, immediatamente fruibile. I bambini tornano a scuola in sicurezza e le famiglie possono tornare serenamente al lavoro, superando il disagio della Dad improvvisata”.

Per rendere il passaggio il più semplice possibile, la Messina Social City si è già attivata per gestire il trasferimento dei bambini dalla Badiazza alla struttura di San Michele, garantendo i necessari servizi di supporto.

Interventi definitivi contro i problemi strutturali

Il trasferimento al plesso Saccà non chiude però la questione legata alla sicurezza dell’edificio di Badiazza. “Seguiremo con attenzione gli interventi di messa in sicurezza definitiva della scuola, che presenta problemi strutturali cronici, infiltrazioni e criticità al tetto che segnaliamo da tempo”, dice La Fauci.

Il consigliere si è già confrontato con il dirigente comunale Salvatore De Francesco, sottolineando che “non basteranno semplici rattoppi: gli interventi dovranno essere profondi e risolutivi per restituire alla comunità un luogo sicuro”.