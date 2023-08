Nuova emergenza cuccioli: 8 simil pastori tedeschi in cerca di casa - Tempostretto

Aipae ha ritrovato 5 maschi e 3 femmine di circa 50 giorni. Urge uno stallo o un'adozione d'emergenza

MESSINA – I volontari della sezione messinese di Aipae, Associazione internazionale pianeta animali ecozoofila, si trovano di fronte a una nuova emergenza. Nelle scorse ore sono stati ritrovati 8 cuccioli, 5 maschi e 3 femmine, che urgono immediate cure e tanto amore da parte di chi darà loro una nuova famiglia. Si tratta di 8 piccoli cagnolini molto simili a pastori tedeschi, un’unica cucciolata di 50 giorni per cui ora si cercano o uno stallo o un’adozione urgente.

A raccontarlo a Tempostretto è stata la referente Cristina Lombardo, che affiderà i cuccioli soltanto dopo gli attenti controlli di rito, per evitare in futuro abbandoni, rinunce o nuove cucciolate incontrollate. E intanto la sezione messinese di Enpa è alle prese con i cuccioli di Priscilla, la cagnolina abbandonata un mese fa a Villa Mazzini in una storia che ha indignato gran parte della cittadinanza.