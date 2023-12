"Nuova mobilità Messina 2023", sicurezza e sostenibilità. Il sindaco Basile sarà... pilota - Tempostretto

L'iniziativa torna in centro città dal 14 al 17 dicembre

Si alza il sipario su “Nuova Mobilità Messina 2023”. L’evento sulla mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, in programma dal 14 al 17 dicembre, si inserisce nell’ambito delle manifestazioni natalizie promosse dal Comune di Messina.

“Una città sempre più sostenibile, un cambio di visione” – dice il vicesindaco Salvatore Mondello. “Il cambio è molto lento, la portata del progetto è decennale e siamo solo a metà del percorso”.

“Per la seconda volta – aggiunge l’assessore Massimo Finocchiaro – Atm ci propone quattro giorni di “Sfida dello Stretto”, uno degli eventi per arricchire l’isola pedonale e piazza Cairoli. L’isola sarà inondata di iniziative. Oltre a quelle sul viale San Martino, ci sarà una sfida triathlon con il sindaco di Messina, la sindaca di Villa San Giovanni e Jimmy Ghione, di Striscia la notizia”.

Sicurezza

Oltre che sulla mobilità sostenibile, il presidente di Atm, Giuseppe Campagna, pone l’accento sulla sicurezza. “Negli stand nell’isola ci saranno forze dell’ordine e forze armate, oltre alla Polizia Municipale col nuovo comandante Cannavò, che hanno risposto subito e sono stati entusiasti di partecipare. Nell’evento espositivo ci saranno i primi marchi al mondo fra le moto elettriche e due gioielli che sono la Ds moto E e la moto E Ducati, oltre a uno scooter elettrico dedicato a Marco Simoncelli. Saranno presenti anche Newtron, un’eccellenza della nostra provincia, che converte auto a motore termico in auto elettriche. E, ancora, l’auto elettrica del Verona Trento. L’inaugurazione è in programma giovedì alle 18, con la Brigata Aosta”.

Il sindaco pilota

Infine il sindaco Federico Basile annuncia: “Farò il pilota, mi mancava solo questo. Ci prestiamo ad una gara ludica per trasmettere un messaggio, un nuovo sistema di mobilità. Non domani ma nel tempo, gli strumenti per cambiare modalità di vivere il trasporto ci sono, proviamo a usarli. Non obbligo nessuno a non usare la macchina ma quest’evento serve a capire come promuovere un altro sistema di mobilità. Il cambiamento deve essere accompagnato e cerchiamo di far capire che è possibile farlo”.