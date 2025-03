Piste ciclabili a Messina: ecco il nuovo tratto fra la Stazione Centrale e la Marittima VIDEO

Completata la segnaletica della nuova pista in via La Farina

MESSINA – Sono servite circa due settimane dall’avvio dei lavori per completare il tratto di pista ciclabile tra la Stazione Centrale e la Marittima, che fa parte del più ampio tracciato Cairoli – Stazione – Passeggiata a mare. L’avvio del cantiere è datato 10 marzo e nelle ore scorse è stata completata la segnaletica su entrambi i lati.

La pista, in entrambi le direzioni, è delimitata da un lato dalla doppia striscia continua di colore bianco e dall’altro dalla striscia tratteggiata di colore giallo. I ciclisti, quindi, pedalano fra le auto parcheggiate e la corsia di marcia. Il nuovo tratto di pista ciclabile si snoda fra il semaforo in corrispondenza del parcheggio Cavallotti e il nuovo parcheggio di via Campo delle Vettovaglie.

Si potrà pedalare da Villa Dante all’ex Fiera

La pista ciclabile realizzata da Villa Dante a piazza Cairoli e via Tommaso Cannizzaro proseguirà infatti verso la Stazione Centrale e poi fino alla Passeggiata a mare. L’obiettivo è quello di creare un percorso ciclabile unico da Villa Dante fino alla Passeggiata a mare, che a breve sarà prolungata con l’apertura dell’area della Fiera. L’intervento è finanziato da fondi Pnrr, da rendicontare entro il 2026.

Più a nord, fra Ganzirri e Torre Faro, si sta lavorando alla realizzazione della pista “Laguna di Capo Peloro”.

