La Fidapa a Villafranca Tirrena. Sabato la presentazione del direttivo

Sarà Villafranca Tirrena ad ospitare la nuova sezione territoriale della Fidapa. Sabato 19 gennaio la presentazione del direttivo, alle 16.30 presso l’aula consiliare del comune tirrenico. Presenzieranno il sindaco di Villafranca Tirrena, Matteo De Marco, di Saponara, Fabio Vinci, e di Rometta, Nicola Merlino. Prevista anche la presenza dei rappresentanti delle associazioni locali.

A dirigere il direttivo della Fidapa di Villafranca Tirrena sarà Silvana Crea. Madrina della neonata realtà tirrenica è la sezione Fidapa di Venetico, presieduta da Loredana Duca.

“Abbiamo deciso di fondare una nuova sezione a Villafranca -spiega il tesoriere distrettuale Fidapa Sicilia, Letizia Bonanno- poiché ne è stata ventilata varie volte l’idea nel corso di vari eventi ed iniziative organizzate dalla sezione di Venetico proprio a Villafranca, dove esiste un gruppo di donne che ha promosso il progetto”.

La FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) è un’associazione composta da circa 11mila socie in Italia ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). È articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti. Scopo principale dell’associazione è il fornire supporto e incoraggiamento alle donne, affinché partecipino attivamente alla vita sociale, politica e amministrativa del territorio senza alcuna forma di discriminazione.