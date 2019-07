Nuovi avvisi d'asta - Tempostretto

Ecco i nuovi avvisi d'asta

RGF 1/1996. In Acireale (CT), Via Loreto Balatelle 244 – Lotto UNICO: Complesso edilizio denominato il Castello: a) N. 9 Corpi di fabbrica di tipologia A (A1- A9) per la realizzazione di n. 27 u.i. oltre semicantinati (garage/cantine); b) N. 4 Corpi di fabbrica di tipologia B, denominati (B1 – B4), per la realizzazione di n. 8 villette unifamiliari oltre semicantinati (garage/cantine): Ogni corpo di fabbrica comprende n. 2 villette; c) N. 6 Corpi di fabbrica di tipologia C, (denominati C1 – C6) per la realizzazione di n. 10 villette unifamiliari oltre semicantinati (garage/cantine): ogni corpo di fabbrica comprende n. 2 villette ad eccezione dei corpi C3 e C4 posti all’estremità della schiera.. d) N. 2 Corpi di fabbrica di tipologia D, destinati a portico (denominati D1 e D2). PREZZO BASE Euro 1.195.742,25. Offerta minima Euro 896.806,69. Rilancio minimo in aumento Euro 30.000,00. VENDITA CON MODALITA’ TELEMATICA a decorrere dalle ore 12:00 del 16.09.2019 alle ore 12:00 del 26.09.2019 accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore Fallimentare Avv. Prof. Marcello Parrinello 0906409444, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

CP 13/2014. In Messina (ME), Villaggio Sant’Agata denominato Yachting – Lotto 2: Appartamento sito nella palazzina Y4, piano primo, di mq. 185 circa oltre verande e balconi per mq. 36 circa, composto da tre camere, pranzo-soggiorno, cucina, lavanderia, due bagni, bagnetto ospiti e cantina posta a piano terra di mq. 5,00 circa. giardino di mq 20 circa. box auto a piano terra di mq 50 circa. 2 posti auto esterno scoperto. PREZZO BASE Euro 303.618,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), villaggio Sant’Agata denominato Yachiting – Lotto 3: appartamento sito nella palazzina Y3, piano primo, di mq 106 circa oltre balcone mq 8,65, composto da due camere, pranzo-soggiorno con annessa cucina, due bagni, annesso giardino di mq 20 circa.. giardino di mq 20 circa.. PREZZO BASE Euro 136.725,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), villaggio Sant’Agata denominato Yachiting – Lotto 5: Posto auto esterno scoperto. PREZZO BASE Euro 5.814,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Villaggio Sant’Agata denominato Yachting – Lotto 6: Posto auto esterno scoperto. PREZZO BASE Euro 5.814,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Villaggio Sant’Agata denominato Yachting – Lotto 7: Posto auto esterno scoperto. PREZZO BASE Euro 5.814,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Villaggio Sant’Agata – Lotto 8: posto auto esterno scoperto. PREZZO BASE Euro 5.814,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), villaggio Sant’Agata denominato Yachiting – Lotto 9: posto auto interno scoperto. PREZZO BASE Euro 5.814,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), villaggio Sant’Agata denominato Yachiting – Lotto 10: posto auto esterno scoperto. PREZZO BASE Euro 5.814,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), villaggio Sant’Agata denominato Yachiting – Lotto 12: appartamento per civile abitazione posto al piano primo della palazzina Y2, composto da due vani letto, due bagni, cucina, pranzo-soggiorno, ingresso, corridoio e ripostiglio, della sup. di mq 135 circa oltre verande e balconi di mq 36 circa. box auto di mq 30 sito al piano seminterrato. cantina dell sup. di mq 5 posta al piano seminterrato.. PREZZO BASE Euro 207.023,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), villaggio Sant’Agata denominato Yachiting – Lotto 13: box auto di mq 50 sito al piano seminterrato della palazzina Y3. PREZZO BASE Euro 32.844,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA COMPETITIVA 04/10/2019 ore 16:00 presso studio del liquidatore giudiziale Avv. Achille Parisi in Messina Piazza Cairoli 65. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Liquidatore Giudiziale Avvocato Parisi Achille 090672719, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 15/1994. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 1: villetta sita nel complesso Portorosa lotto 3, palazzina n. 40, tipo H Panarea, int. 287, consistenza 3 vani, superficie catastale 50 mq (46 mq escluse aree scoperte), posto al piano primo, Contrada Bazia. PREZZO BASE Euro 37.500,00. Offerta minima Euro 28.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Furnari (ME), – Lotto 2: villetta sita nel complesso Portorosa, lotto 3, palazzina n. 44, tipo H Alicudi, int. 350, composta da due vani ed accessori. PREZZO BASE Euro 40.000,00. Offerta minima Euro 30.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 3: Area di parcheggio ciascun posto auto di consistenza 18 mq, per un totale di mq 324 (18 posti auto x 18 mq/cad); il sub 21, bene comune con censibile, costituisce pertinenza dei 18 posti auto consentendone l’accesso e la manovra a ciascuno di essi.. PREZZO BASE Euro 55.890,00. Offerta minima Euro 41.917,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 4: terreno di mq. 1.830. PREZZO BASE Euro 50.000,00. Offerta minima Euro 50.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 5: Area di parcheggio di mq. 3.856,00. PREZZO BASE Euro 55.890,00. Offerta minima Euro 41.917,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 6: Posti auto al f.3 part.730, sub 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 232, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,. PREZZO BASE Euro 25.000,00. Offerta minima Euro 25.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 7: Posti auto in contrada Bazia del comune di Furnari (ME), in catasto al f.3 part.734, sub. 15, 16, 17, 18 e 25. PREZZO BASE Euro 5.000,00. Offerta minima Euro 3.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 8: Posti auto in contrada Bazia del comune di Furnari (ME), in catasto al f.3/A P.LLA 665. PREZZO BASE Euro 10.000,00. Offerta minima Euro 10.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. VENDITA SINCRONA MISTA 13/09/2019 ore 09:30 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore Fallimentare Avv. Basile Massimo 090719851, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 31/2018. In San Filippo del Mela (ME), via Nazionale – Lotto 2: appartamento al piano terra di un manufatto edilizio a due elevazioni f.t.. E’ costituito da 5 vani, oltre cucina e doppi servizi igienici, per una superficie lorda di circa 215,50 mq, adeguatamente aerati ed illuminati attraverso le rispettive aperture, prospettanti lungo i quattro lati della corte di pertinenza, la cui sup. è pari a 387 mq. Sul lato est e sul lato ovest della corte di pertinenza, vi sono ubicati due piccoli depositi di pertinenza.. PREZZO BASE Euro 154.206,00. Offerta minima Euro 115.654,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 17/09/2019 ore 11:30 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore Fallimentare Dott. Taormina Corrado 3498073210, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

FALL. 36/95. In Mirto (ME), Via Provinciale 157 – Lotto 1: deposito commerciale piano terra di mq 155 circa allo stato rustico. PREZZO BASE Euro 13.175,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Mirto (ME), via Provinciale 157 – Lotto 2: deposito commerciale piano terra di mq 190 circa allo stato rustico con alcune pareti intonacate. PREZZO BASE Euro 16.150,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Mirto (ME), via Provinciale 157 – Lotto 3: appartamento al primo piano di mq 145 circa allo stato rustico. PREZZO BASE Euro 12.325,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Mirto (ME), via Provinciale 157 – Lotto 4: appartamento al primo piano di mq 145 circa allo stato rustico. PREZZO BASE Euro 12.325,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Mirto (ME), via Provinciale 157 – Lotto 5: appartamento al piano secondo di mq 145 circa allo stato rustico. PREZZO BASE Euro 12.325,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Mirto (ME), via Provinciale 157 – Lotto 6: appartamento al piano secondo di mq 145 circa allo stato rustico. PREZZO BASE Euro 12.325,00. . Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Mirto (ME), via Belvedere – Lotto 7: deposito commerciale piano terra superficie 20,00 mq circa.. PREZZO BASE Euro 2.550,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Mirto (ME), via Belvedere 15 – Lotto 8: appartamento piano primo superficie mq 137 circa. PREZZO BASE Euro 34.382,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Mirto (ME), via Belvedere 15 – Lotto 9: appartamento piano secondo superficie mq 137 circa. PREZZO BASE Euro 34.382,50. Offerta minima Euro 0,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Mirto (ME), via Belvedere 15 – Lotto 10: appartamento piano secondo superficie mq 128 circa. PREZZO BASE Euro 33.235,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Mirto (ME), via Belvedere 15 – Lotto 11: appartamento piano terzo superficie mq 215 circa comprende anche lastrico solare di copertura al piano quarto superficie mq 215 circa. PREZZO BASE Euro 80.920,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Mirto (ME), Piazza Vittorio Emanuele – Lotto 12: negozio al p.t. superficie mq 50 circa. PREZZO BASE Euro 15.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Mirto (ME), via Belvedere 15 – Lotto 13: deposito commerciale p.t. superficie mq 20 circa. PREZZO BASE Euro 1.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. VENDITA SENZA INCANTO 11/10/2019 ore 12:00 presso Tribunale di Messina via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore Fallimentare Avvocato Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 52/2018. In Messina (ME), via Consolare Pompea, Villaggio Pace, 1621 – Lotto 1: Piena intera proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione si ricadente all’interno del complesso denominato “Residence Pace”, corpo di fabbrica denominato “scala F”, ubicato al piano terra, composto da quattro vani ed accessori, della superficie commerciale di 147,20 mq. PREZZO BASE Euro 214.312,00. Offerta minima Euro 160.734,00. Rilancio minimo in aumento Euro 8.000,00. In Messina (ME), via Consolare Pompea, Villaggio Pace, 1621 – Lotto 2: Piena intera proprietà per 1000/1000 di Box singolo ricadente all’interno del complesso denominato “Residence Pace”, corpo di fabbrica denominato “scala F”, ubicato al piano seminterrato e con annesso piano interno ammezzato, della superficie commerciale di 41,65 mq. PREZZO BASE Euro 29.670,00. Offerta minima Euro 22.252,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA’ ASINCRONA tramite la piattaforma www.garavirtuale.it in data 07/11/2019 ore 11:00 termine gara 14.11.2019 ore 13:00. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 56/2011. In Antillo (ME), contrada Cottonaro – Lotto UNICO: Terreno agricolo della superficie complessiva di circa mq 7740, di cui una porzione A di mq 2000, altra porzione B di mq 4.000, altra porzione C mq 1740. Categoria: quanto alla Porzione A: querceto; quanto alla Porzione B: bosco ceduo; quanto alla Porzione C: pascolo arborato. Note: in catasto qualità effettiva castagno da legno. Reale qualità agricola del fondo: castagneto da frutto e ciliegeto.. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 560, categoria bosco ceduo. Note: In catasto qualità effettiva castagno da legno. Reale qualità agricola del fondo: castagneto da frutto e ciliegeto. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 760, categoria bosco ceduo. Note: In catasto qualità effettiva castagno da legno. Reale qualità agricola del fondo: castagneto da frutto e ciliegeto.. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 11120. Categoria bosco ceduo. Reale qualità agricola del fondo: castagneto da frutto e ciliegeto.. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 7880, categoria bosco ceduo. Reale qualità agricola del fondo: castagneto da frutto e ciliegeto.. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 1930. Categoria bosco ceduo. Reale qualità agricola del fondo: castagneto da frutto e ciliegeto.. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 1410. Categoria castagneto da frutto. Reale qualità agricola del fondo: castagneto da frutto e ciliegeto. NB: Su particella 38 insiste un laghetto formato da sorgente posto al confine con la particella 7 in proprietà di terzi.. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 650. Categoria castagneto da frutto. Reale qualità agricola del fondo: castagneto da frutto e ciliegeto.. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 12710. Categoria bosco ceduo. Reale qualità agricola del fondo: castagneto da frutto e ciliegeto.. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 4160. Categoria bosco ceduo. Note: In catasto qualità effettiva castagno da legno. Reale qualità agricola del fondo: castagneto da frutto e ciliegeto.. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 17120. Categoria agrumeto. Reale qualità agricola del fondo: castagneto da frutto e ciliegeto.. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 97470. Categoria pascolo arborato. Reale qualità agricola del fondo: castagneto da frutto e ciliegeto. Sulla particella 104 insiste una vasca in cemento armato coperta per irrigazione e raccolta acqua. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 38280. Categoria agrumeto. Reale qualità agricola del fondo: in parte bosco di conifere per 6000 mq circa in parte castagneto da frutto e ciliegeto per 32.280 mq circa. Sulla particella 102 insiste un laghetto artificiale.. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 8460. Categoria pascolo arborato.. Terreno agricolo della Superficie complessiva di circa mq 24080 di cui una porzione A di mq 17700, altra porzione B di mq 6380.Categoria: quanto alla Porzione A: castagneto da frutto; quanto alla porzione B: pascolo. Sulla particella insiste una galleria filtrante in muratura di pietrame di epoca remota che serve fondi in proprietà di terzi particelle 99, 79 e 83.. PREZZO BASE Euro 36.850,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2019 ore 09:00 presso studio del delegato in Messina, Via Maffei n. 5. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 60/2014 + 260/16. In Messina (ME), rione Carrubbara o Montesanto – Lotto 1: diritto di Usufrutto per la quota di 1/1 (usufruttuario più giovane nato nel novembre 1955) delle unità immobiliari facenti parti del complesso edilizio “Montesanto” lotto E: appartamento posto al piano secondo della palazzina 11 di cinque elevazioni, interno 6, della sup. comm.le di mq 111,33 composto da ingresso, salone, due camere, bagno, wc, cucina e disimpegno oltre due balconi rispettivamente di mq 22,20 e 5,85.. Cantina composta da due cantine contigue e distinte catastalmente, posta al primo piano interrato della scala 12 e distinta con i numeri interni 10 bis ed 11.. posto auto scopeto, distinto con il numero 46 di mq 6.. PREZZO BASE Euro 90.082,00. Offerta minima Euro 67.561,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), via Pietro Castelli 9 – Lotto 2: Diritto di Usufrutto per la quota di 1/1 (usufruttuario più giovane nato nel febbraio 1954) dell’appartamento posto al piano terra di un fabbricato a sei elevazioni, composto da ingresso, una cucina, due camere, un salone ed un wc, con un’altezza interna di circa mt 2,70.. PREZZO BASE Euro 65.000,00. Offerta minima Euro 48.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 19/09/2019 ore 09:00 presso a sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Professionista Delegato e Custode Avv. Giovanni Bonanno 090670014, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 63/1982 90/82+80/89. G.E. Dott.ssa Bisignano. Lotto 5 Messina Via del Santo angolo Via del Proto, Appartamento a P. 2°, composto da ingresso, quattro vani, una cameretta, cucina e bagno, oltre balconi. Prezzo base d’asta: euro 69.447,37. Vendita senza incanto 26.09.2019 alle ore 17.30 Studio Notaio Calogero Messina Via Ducezio 12. Per info: 090/6409852 – 090670129. Notaio Delegato: Luisa Calogero. Custode: Avv. Rosario Raffa (tel. – fax 090/672324 – email avvrosarioraffa@libero.it). Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tempostretto.it

RGE 111/2015. In Messina (ME), Contrada Reginella I, via Comunale – Lotto UNICO: villa singola, che si configura come una casa unifamiliare sviluppata su due livelli, collegati da una scala interna in cemento armato. Perimetralmente è presente un’area esterna (per lo più giardino terrazzato a livello), che dalla visura catastale risulta essere classificato come ente urbano, cioè area di corte adiacente il fabbricato. PREZZO BASE Euro 131.660,00. Offerta minima Euro 98.745,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 08/10/2019 ore 16:00 presso locali dell’ASS.PR.E. in Messina via Nino Bixio 89. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Pergolizzi Viviana 3276369325, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 113/2017. In Torregrotta (ME), via XXI Ottobre 1 – Lotto UNICO: appartamento posto al piano primo e vi si accede da Piazza Ex Stazione Ferroviaria attraverso il vano scala condominiale, su cui sono poste le aperture dei singoli appartamenti. L’unità abitativa ha una superficie lorda di circa mq 84 con 29 mq di balconi, catastalmente sintetizzati in mq. 92 di superficie lorda totale, ed è composta da un unico vano all’ingresso e attraverso un disimpegno si accede agli altri 2 vani, oggi destinati ad uffici, oltre bagno e ripostiglio. PREZZO BASE Euro 74.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2019 ore 16:00 presso studio professionale sito Messina Via San Sebastiano n. 27. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Dott. La Gamba Giuseppe 0902404971, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 120/2018. In Giardini-Naxos (ME), C.da Maloprovvido, Zona Recanati snc – Lotto UNICO: Struttura avente destinazione alberghiera, in corso di costruzione e non ultimata, sviluppantesi su quattro elevazioni f.t., oltre seminterrato, con ricettività prevista di 32 camere, oltre ampie parti comuni e servizi, con aree esterne annesse, tra cui piscina con solarium, il tutto meglio descritto nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio. PREZZO BASE Euro 3.200.000,00. Offerta minima Euro 2.400.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 24/09/2019 ore 10:30 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Notaio Macrì Pellizzeri Amalia 090696498, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 135/2018. In Messina (ME), contrada Lavatoio – Lotto 1: appartamento piano T vani 5,00 superficie catastale mq 79.. appartamento piano T vani 3,5 superficie catastale mq 87.. appartamento piano T vani 1,5 superficie catastale mq 19.. PREZZO BASE Euro 50.063,00. Offerta minima Euro 37.548,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. VENDITA SINCRONA MISTA 19/09/2019 ore 10:00 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Professionista Delegato e Custode Avvocato Bonanno Giovanni 090670014, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 138/2018. In Messina (ME), Strada Panoramica dello Stretto 2200 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento, cpl. Bellavista, piano secondo del corpo B di un edificio a sei elevazioni f.t.. L’appartamento è composto da ingresso-disimpegno/soggiorno, corridoio, ripostiglio, bagno di servizio, bagno, cucina, due camere da letto con balcone prospettanti sul lato del prospetto principali. Occupato. PREZZO BASE Euro 182.250,00. Offerta minima Euro 136.687,50. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2019 ore 12:00 presso studio del Prof. Avv. Massimo Galletti in Messina, via Garibaldi, 13. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Prof. Avv. Galletti Massimo 0909571775, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 141/2016. In Taormina (ME), via Luigi Pirandello 59 B – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di unità immobiliare sita all’interno del “condominio Splendid”, posta al piano 1° derivante da variazione del 23.08.2018 – ristrutturazione n. 25833.1/2018. Trattasi di monolocale composto da una singola stanza con angolo cottura, servizio igienico e terrazzino, superficie commerciale 29,50 mq.. PREZZO BASE Euro 45.330,00. Offerta minima Euro 33.997,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2019 ore 16:00 presso il Tribunale di Messina, AULA B, via Tommaso Cannizzaro – Piazza S. Pugliatti,. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 158/2016. In Messina (ME), Via Traversa n. 40, quartiere Villa Lina – Giostra – Lotto UNICO: villetta singola si compone di un vano ingresso direttamente collegato con un vano cucina, di un locale WC, di una camera collegata con un retrostante vano esterno prospettante sul giardino. Il fabbricato ad una elevazione f.t. presenta una corte pianeggiante prospettante sull’ingresso principale esposto a SO, nonché di un giardino acclive esposto a NE dove si evidenzia la presenza di un muro di contenimento in muratura che delinea il confine della proprietà.. PREZZO BASE Euro 40.038,40. Offerta minima Euro 30.028,80. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 18/10/2019 ore 10:00 presso Studio del delegato in Messina Via Centonze 137. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Villari Antonina 090672273, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 162/2017. In Pagliara (ME), Via Regina Margherita – Lotto UNICO: Appartamento della superficie catastale di mq. 137,40 su tre livelli (seminterrato, p. terra e piano primo) collegati da una scala interna. PREZZO BASE Euro 45.900,00. Offerta minima Euro 34.425,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16/11/2019 ore 10:30 presso lo studio del professionista delegato, in Santa Teresa di Riva, via Lungomare Palazzo Miramare, piano IV. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato Avvocato Principato Massimo 0942795000, Custode Giudiziario Avv. Silvana Cannistraci 3492634866, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 163/2016. In Messina (ME), Via Santa Marta 316 – Lotto 1: Appartamento posto al secondo piano di superficie 111 mq. Occupato. PREZZO BASE Euro 109.344,43. Offerta minima Euro 82.008,32. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), villaggio Spartà, C.da Papa snc – Lotto 2: Villino residenziale di superficie 98 mq. Lastrico solare di superficie 70 mq.. PREZZO BASE Euro 117.514,51. Offerta minima Euro 88.135,88. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 13/09/2019 ore 10:30 presso locali della CO.PA.S. in Messina viale S. Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Avvocato Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 164/2015. In Gaggi (ME), Via Salita Cavallaro 35 – Lotto UNICO: Appartamento ricadente all’interno del complesso residenziale denominato “Borgo Pinella” composto da ingresso al piano seminterrato, pranzo soggiorno con zona cucina e bagno al piano terra, tre vani, disimpegno e bagno al piano primo, ambiente libero al piano sottotetto. I vari livelli sono collegati fra loro da scala interna. Terreno di pertinenza al piano terreno.. Autorimessa posta al piano seminterrato. PREZZO BASE Euro 167.866,00. Offerta minima Euro 125.900,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2019 ore 12:00 presso studio dell’Avv. Maria Garzo in Messina, via Mamertini, 17. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Garzo Maria 3355790479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 179/2016. In Messina (ME), Villaggio Zafferia Contrada Cianciolo Complesso Azzurra – Lotto 1: appartamento sito nella palazzina A (a 5 elevazioni f.t.), interno 2, posto al piano primo, composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre vani letto, due bagni e quattro balconi di cui due chiusi per una sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq 129. E’ compresa la proprietà superficiaria pari alla quota di 1/8 del portico posto al p.t. della stessa palazzina. PREZZO BASE Euro 66.722,10. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Lotto 2: appartamento sito nella palazzina A (a 5 elevazioni f.t.), interno 5, posto al piano terzo, composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre vani letto, due bagni e quattro balconi di cui due chiusi per una sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq 123. E’ compresa la proprietà superficiaria pari alla quota di 1/8 del portico posto al p.t. della stessa palazzina. PREZZO BASE Euro 75.471,84. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Lotto 3: appartamento sito nella palazzina C (a 5 elevazioni f.t.), interno 1, posto al piano primo, composto da ingresso prospiciente soggiorno, cucina, tre vani letto, due bagni e quattro balconi di cui uno chiuso per una sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq 126. E’ compresa la proprietà superficiaria pari alla quota di 1/8 del portico posto al p.t. della stessa palazzina. PREZZO BASE Euro 75.927,55. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Lotto 4: appartamento sito nella palazzina C (a 5 elevazioni f.t.), interno 7, posto al piano quarto, composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre vani letto, due bagni e quattro balconi di cui due chiusi per una sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq 129. E’ compresa la proprietà superficiaria pari alla quota di 1/8 del portico posto al p.t. della stessa palazzina. PREZZO BASE Euro 79.500,56. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2019 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina Via San Giovanni Bosco 23. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Ingrassia Marcello 3392641958, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 179/1990. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza – Lotto 1: Appartamento in corso di costruzione posto al p.t. composto da un unico ambiente per una superficie lorda complessiva di mq 140. E’ compresa la quota indivisa di 1/4 della terrazza di copertura.. PREZZO BASE Euro 31.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza – Lotto 2: Appartamento in corso di costruzione posto al p.t. ,ancora privo di impianti, composto da un unico ambiente per una superficie lorda complessiva di mq 131. E’ compresa la quota indivisa di 1/4 della terrazza di copertura.. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza – Lotto 3: Appartamento in cattive condizioni di uso e manutenzione, composto da sei vani oltre accessori, posto al piano primo per una superficie lorda complessiva di mq 145 oltre alla superficie dei balconi di mq 17 dal lato ovest, mq 14 dal lato sud e mq 12 dell’area esterna di accesso all’appartamento. E’ compresa la quota indivisa di 1/4 della terrazza di copertura.. PREZZO BASE Euro 59.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza – Lotto 4: Appartamento in corso di costruzione, composto da sei vani oltre accessori, posto al piano primo per una superficie lorda complessiva di mq 147 oltre alla superficie dei balconi mq 17 dal lato est, mq 12 dal lato sud e mq 34 di corte esterna. E’ compresa la quota indivisa di 1/4 della terrazza di copertura.. PREZZO BASE Euro 83.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 03/10/2019 ore 17:00 presso studio del delegato in Messina Via Protonotaro n. 4. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Manganaro Raffaele 090716165, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 188/2015. In Messina (ME), Via Mario Reitano Spadafora 1/F – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1/1 di deposito commerciale ubicato al piano seminterrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 600 mq.. PREZZO BASE Euro 83.160,19. Offerta minima Euro 62.370,14. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Via Mario Reitano Spadafora 1/F – Lotto 2: piena proprietà per la quota di 1/1 di ufficio ubicato al piano seminterrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 87 mq.. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Offerta minima Euro 11.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), Via Saponara Strada Statale Annunziata – Lotto 3: locale seminterrato formato da un grande ambiente adibito a deposito dotato di un wc a cui si accede da un piccolo ingresso.. PREZZO BASE Euro 36.847,50. Offerta minima Euro 27.635,63. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2019 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina, Via Garibaldi n. 13, piano II. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Interdonato Letterio 0909571775, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 201/2014. In Taormina (ME), contrada Tirone Zappulla snc – Lotto 2: appartamento p.1, sup. ca mq 96,55, quattro vani accessori oltre ampi terrazi coperti. box auto coperto p.t. unico vano sup. mq 45,90 ca. PREZZO BASE Euro 216.000,00. Offerta minima Euro 0,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Taormina (ME), contrada Tirone Zappulla snc – Lotto 3: Appartamenti p.2 e p.3 sup. rispettivamente ca mq 187,13 sei vani e accessori e ca 191,20 con ampi terrazzi.. box auto coperto p.T. unico vano sup. mq 42,61 ca.. PREZZO BASE Euro 736.200,00. Offerta minima Euro 0,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. In Mongiuffi Melia (ME), Contrada Tirone Zappulla – Lotto 7: Terreno agricolo della superficie complessiva di mq 2.570 ca.. PREZZO BASE Euro 1.000,00. Offerta minima Euro 0,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50,00. In Mongiuffi Melia (ME), Contrada Tirone Zappulla – Lotto 8: Terreno agricolo della superficie complessiva di mq 2.106 ca con piccolo fabbricato rurale sup. 54 c.a.. PREZZO BASE Euro 19.400,00. Offerta minima Euro 0,00. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. In Mongiuffi Melia (ME), Contrada Tirone Zappulla – Lotto 9: Terreno agricolo della superficie complessiva di mq 5.730 ca. PREZZO BASE Euro 2.900,00. Offerta minima Euro 0,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Mongiuffi Melia (ME), Contrada Tirone Zappulla – Lotto 10: Terreno agricolo della superficie complessiva di mq 3500 ca con piccolo fabbricato rurale sup. 54 c.a.. PREZZO BASE Euro 6.900,00. Offerta minima Euro 0,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Mongiuffi Melia (ME), Contrada Tirone Zappulla – Lotto 11: Terreno agricolo della superficie complessiva di mq 1063 ca con piccolo fabbricato rurale sup. 42 c.a.- piena proprietà spezzone terreno agricolo sup. mq 1180 ca. PREZZO BASE Euro 16.700,00. Offerta minima Euro 0,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2019 ore 18:00 presso A.P.E.I.M. in Messina via Nicola Fabrizi n. 121 is. 189. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Giuffrida Nunziata 0906783616, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 210/2017. In Messina (ME), Via dei Mille 131 – Lotto UNICO: Appartamento sito al 1° e 2° piano f.t. di un edificio a tre elevazioni f.t. di mq. 139,91. PREZZO BASE Euro 141.550,38. Offerta minima Euro 106.165,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2019 ore 16:30 presso Studio del Professionista Delegato (c/o Studio Intersimone), Messina, via G. Pascoli, 19. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Parasiliti Collazzo Veronica 3485491487, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 211/2017. In Villafranca Tirrena (ME), località Divieto, Via Antonello da Messina 14 – Lotto UNICO: Due unità immobiliari ubicate a piano terra, comunicanti tra loro, l’una composta da ampio locale con w.c. ed anti w.c., con corte di pertinenza esclusiva, della superficie commerciale di mq. 187,50 circa, avente destinazione commerciale. Due unità immobiliari ubicate a piano terra, comunicanti tra loro, l’altra composta da un vano, deposito e servizi, della superficie commerciale di mq. 84 circa, avente destinazione catastale commerciale, ma di fatto adibita a laboratorio. PREZZO BASE Euro 217.400,00. Offerta minima Euro 163.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 27/09/2019 ore 10:00 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Andreozzi Nicola 090679152, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 238/2006. In Messina (ME), Via Giordano Bruno n. 148 is. 124 – Lotto 1: appartamento composto da n. 5 vani: Ingresso, soggiorno, piccola cucina, 2 vani letto, bagno e disimpegno, posto al piano 4°, di circa mq 84,51. L’immobile si trova al quarto piano di un edificio di quattro piani fuori terra. In particolar modo si tratta di una sopraelevazione edificata negli anni 90 sulla terrazza dell’isolato 124.. PREZZO BASE Euro 191.067,00. Offerta minima Euro 143.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Messina (ME), Via Giordano Bruno n. 148, is. 124 – Lotto 2: appartamento composto da 4 vani: Ingresso, soggiorno/cucina, 2 vani letto, bagno e disimpegni, posto al piano 4, di circa 64,16 mq. L’immobile si trova al quarto piano di un edificio di quattro piani fuori terra. In particolar modo si tratta di una sopraelevazione edificata negli anni 90 sulla terrazza dell’isolato 124. PREZZO BASE Euro 147.500,00. Offerta minima Euro 110.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 25/10/2019 ore 16:30 presso studio in Messina, Via Francesco Todaro n.11. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Mastroeni Massimo 090713789, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 238/2015. In Messina (ME), Villaggio Ortoliuzzo, contrada Subba – Lotto UNICO: villa singola della superficie commerciale di 567,55 mq consistente in un p.t., piano primo e sottotetto, tutti comunicanti attraverso un vano scala. PREZZO BASE Euro 400.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2019 ore 18:00 presso studio del delegato in Messina Piazza Immacolata di Marmo n. 4. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Avvocato Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 244/2013. In Messina (ME), KM 6.200 S.S. 114 TREMESTIERI SNC – Lotto UNICO: locale commerciale facente parte dell’edificio polifunzionale denominato “Centro commerciale Tremestieri”. E’ posizionato immediatamente a destra della zona di sbarco del tappeto mobile al primo livello sopra l’ingresso principale del centro commerciale.. PREZZO BASE Euro 178.702,11. Offerta minima Euro 134.026,58. Rilancio minimo in aumento Euro 8.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 18/09/2019 ore 11:30 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 245/2017. In Giardini-Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola 1 – Lotto 1: appartamento per civile abitazione piano primo di mq 98,00 circa, costituito da ingresso, disimpegno, tre vani, angolo cottura -cucina e un bagno e un balcone.. PREZZO BASE Euro 160.991,00. Offerta minima Euro 120.743,25. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Giardini-Naxos (ME), Lungomare Regina Margherita 151-153 – Lotto 2: bottega di mq 65,00 circa, costituito da due vani, tre servizi igienici. PREZZO BASE Euro 258.244,00. Offerta minima Euro 193.683,00. Rilancio minimo in aumento Euro 8.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 15/10/2019 ore 12:00 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Panarello Massimiliano 3400049144, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 251/2016. In Messina (ME), Faro Superiore, via Lecce – Lotto 1: deposito commerciale posto al 1/s (locale seminterrato), sito in Messina, località Faro Superiore, in Via Lecce (alla quale si giunge percorrendo la strada provinciale 49), all’interno del Complesso edilizio A-Zeta. PREZZO BASE Euro 63.600,00. Offerta minima Euro 47.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Faro Superiore – Lotto 2: deposito commerciale posto al 1/s, sito in Messina località Faro Superiore, cui si accede percorrendo la strada provinciale 49 e immettendosi nella via Messina. Il bene oggetto di stima si trova all’interno del complesso edilizio “Il Faro”. PREZZO BASE Euro 28.115,00. Offerta minima Euro 21.086,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Faro Superiore – Lotto 3: deposito commerciale posto al 1/s, sito in Messina località Faro Superiore, cui si accede percorrendo la strada provinciale 49 e immettendosi nella via Messina. Il bene oggetto di stima si trova all’interno del complesso edilizio “Il Faro”. PREZZO BASE Euro 28.115,00. Offerta minima Euro 21.086,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Faro Superiore – Lotto 4: villa residenziale cui si accede percorrendo la strada provinciale 49 e immettendosi in contrada Rovetto o contrada Feo (nella CTU si parla impropriamente di “piena proprietà per la quota di 2/3” ma -nel contesto dell’elaborato peritale- viene specificato che il bene si appartiene anche il restante 1/3 al debitore esecutato e, pertanto, la vendita avrà ad oggetto la proprietà dell’immobile nella sua interezza). PREZZO BASE Euro 147.510,00. Offerta minima Euro 110.632,50. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2019 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina, via T. Cannizzaro n. 168, piano 1°. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Bottari Giuseppe 090712392, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 258/2006. In Messina (ME), Villaggio Giampilieri Superiore – Contrada Petrazzo 2 – Lotto 1: Appartamento piano terra, primo, secondo e terzo, collegati da scala interna, costituente un’unica unità immobiliare; sup. lorda mq 198,50. L’immobile ha due accessi, uno da Via Petrazzo n. 2 ed il secondo dal vico cieco. Composto da un ingresso, wc, soppalco e vano scala al piano terra, da un vano posto ai singoli piani primo e secondo e da cucina e lavatoio al piano terzo, oltre terrazza a livello. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2019 ore 18:30 presso A.P.E.I.M. in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 121. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Professionista Delegato e Custode La Torre Francesca 0906783616, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 275/15. Saponara, Fraz. Marittima, Via del Mare snc – Lotto Unico: Capannone industriale ad una el. F.t., di mq. lordi 590 circa, oltre spazio espositivo di mq. 41,50 circa, vano tecnico di mq. 5,87 circa e tettoia di mq. 49,95 circa, con corte pertinenziale di mq. 286 circa. Notizie sulla regolarità urbanistica in perizia e nell’avviso integrale di vendita. Trascritta successivamente all’iscrizione del creditore procedente e ante pignoramento domanda giudiziale di risoluzione di contratto. Il contratto di locazione di cui si dà atto in perizia, giusta provvedimento del G.E. è inopponibile alla procedura esecutiva. Prezzo base d’asta: euro 385.868,00. VENDITA SENZA INCANTO 26.09.2019 alle ore 17.45 presso Studio Notaio delegato Via Ducezio 12. Per info: 090/670129 – 090/6409852. G.E. Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano. Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 293/2014. In Gaggi (ME), contrada Palmara via Umberto I° 161 – Lotto UNICO: appartamento al piano 3° di mq 110, vani 5,5.. Lastrico solare di mq 110, posto al quarto piano, soprastante l’appartamento sopra descritto. Locale garage, posto al piano seminterrato, con ampia chiusura di saracinesca in lamiera zincata.. PREZZO BASE Euro 67.641,60. Offerta minima Euro 50.806,20. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2019 ore 12:30 presso COPAS in Messina viale S. Martino is. 79/b n. 261 int. 29. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Sterrantino Chiara 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 294/2017. In Messina (ME), via Ernesto Cianciolo, Villaggio Bordonaro 52/54 – Lotto UNICO: appartamento che si sviluppa su tre elevazioni f.t. oltre terrazzo di copertura, dispone di un ingresso posto lungo la via E. Cianciolo dal quale si accede sia al p.t. che, attraverso una scala, ai piani superiori. Una porta finestra consente l’accesso dalla strada direttamente al vano sito al p.t. Al primo piano f.t. si trovano una cameretta da letto, un wc ed il vano soggiorno cucina, al secondo piano f.t., infine si trova un piccolo vano con terrazzo. PREZZO BASE Euro 35.774,00. Offerta minima Euro 26.831,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.400,00. VENDITA SENZA INCANTO 26/09/2019 ore 11:00 presso sede Associazione “Creven” in Messina via Vincenzo D’Amore 4. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Avvocato Bellomo Giulia 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 309/2016. In Rometta (ME), via Nazionale 330 – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di mq 117,00, posto al piano secondo, composto da ingresso/soggiorno da cui si accede alla cucina dotata di veranda, dal soggiorno si accede inoltre ad un disimpegno di acceso al bagno, ad un vano letto/1, un ripostiglio, un wc ed un vano letto/2 composto da ingresso/soggiorno da cui si accede alla cucina dotata di veranda, da un disimpegno da cui si accede al bagno, ai due vani letto, al wc, al ripostiglio. PREZZO BASE Euro 134.810,00. Offerta minima Euro 101.107,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Rometta (ME), via Nazionale 330 – Lotto 2: appartamento della superficie commerciale di mq 125,00, posto al piano secondo, composto da ingresso/disimpegno di accesso al vano/1, un disimpegno di accesso al vano/2, un bagno, un wc, un vano/3, un ripostiglio, un vano soggiorno con accesso al vano cucina dotato di accesso ad una veranda. PREZZO BASE Euro 141.950,00. Offerta minima Euro 106.462,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 13/09/2019 ore 12:00 presso Studio del delegato in Messina via Mamertini 17. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Avvocato Garzo Maria 3355790479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 324/2017. In Messina (ME), Minissale, via Bartolomeo Colleoni (ex via Minissale Alto) – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione facente parte del complesso edilizio “Valleverde”, condominio “Orchidea”, palazzina 16.2, snc lotto 16 della lottizzazione Minissale, piano secondo (terzo f.t.), composto da 4 vani, soggiorno con angolo cottura, due wc, corridoio, due balconi, di mq 103 di superficie catastale.. PREZZO BASE Euro 113.000,00. Offerta minima Euro 84.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2019 ore 16:00 presso Tribunale di Messina via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti Aula B. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Cannistraci Silvana 3492634866, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 345/2017. In Sant’Alessio Siculo (ME), via Consolare Valeia 299 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione, piano primo del Corpo B del Complesso Immobiliare “Residence Verde Mare”. L’appartamento è costituito da un soggiorno con angolo cottura di circa mq 26.00, una camera di mq circa 14.60, un bagno di mq 4.84, disimpegno e lavanderia di circa mq 2.45 totali, n 2 terrazzini/balconi di mq 4.70 e mq 6.50. L’altezza media è di 2.72. PREZZO BASE Euro 73.684,61. Offerta minima Euro 55.263,46. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 25/10/2019 ore 16:00 presso il Tribunale di Messina, via Tommaso Cannizzaro – Piazza S. Pugliatti Aula B Piano terra. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Rotolo Ottavia 090662735, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 371/2013. G.E. Dott. Maffa. Messina, C.da Balena, Vill. Pace, Via Torrente Pace. LOTTO UNICO: Area con soprastante impianto per l’estrazione di materiali inerti per l’edilizia e per la produzione di conglomerati bituminosi con annessi officina/manutenzione in c.a., sala pesa ed uffici in c.a., locale tecnico cabina elettrica e deposito/magazzino in struttura metallica, il tutto come da perizia di stima e relative integrazioni cui si fa espresso riferimento. Notizie urbanistiche nella perizia e nell’avviso di vendita. Prezzo base d’asta: euro 2.706.000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 2.10.2019 alle ore 9.45 Studio Notaio Melchiorre Macrì Pellizzeri – Via Cesare Battisti n. 140 – 98122 Messina Notaio Delegato: Melchiorre Macrì Pellizzeri (0906409852 – 090716268), Custode: Avv. Maria Di Renzo (090/713559 – maria.direnzo85@gmail.com) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it www.asteannunci.it www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGE 384/2016. In Messina (ME), salita Santa Lucia, contrada Campolino, vill. Pistunina – Lotto UNICO: Appartamento per civile abitazione al terzo piano di un complesso condominio denominato “I Portici 2”, composto da un salone/cucina, due camere da letto, un bagno e un balcone. Detto appartamento sviluppa una superficie lorda di circa mq 78,00, oltre al balcone di circa 32,00 mq. Nella vendita sono ricompresi un posto auto di circa 12 mq e un box di circa 21 mq. posto auto mq 12. box mq 21. PREZZO BASE Euro 145.000,00. Offerta minima Euro 108.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2019 ore 16:00 presso locali dell’ ASS.PR.E., in Messina, via Nino Bixio nr. 89. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Dott. La Torre Michele 3276369325, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 107/2011

LIPARI (ME) – VIA F. MANCUSO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO a p. primo sottostrada composto da sala da pranzo con angolo cottura, zona soggiorno, camera da letto e bagno.Con diritto di parcheggio su area esterna condominiale. In catasto al foglio 88, particella 495 sub. 3 Vani 2,5 e mq. 68,28 ca. Prezzo base Euro 130.000,00. Offerta minima: Euro 97.500,00. Data presentazione offerte: 16/09/19 ore 12:00. VIA COLLO DI PIRRERA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE a p. terra composta da un unico ambiente con ingresso, soggiorno-pranzo e camera da letto. L’angolo cottura è esterno e con accesso dalla veranda coperta attigua. Servizio igienico esterno in comune, in comunione d’uso con i sub 3 e 4. In catasto al fg 65 part. 192 sub. 2. Prezzo base Euro 26.000,00. Offerta minima: Euro 19.500,00. Data presentazione offerte: 16/09/19 ore 12:00. LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ di vano adibito a civile abitazione posto a p. terra di mq. 30 oltre mq. 21,60 di veranda coperta su cui insiste servizio igienico di uso comune, in comunione d’uso con i sub 3 e 2. In catasto fg. 65 part. 192 sub. 4. Prezzo base Euro 16.800,00. Offerta minima: Euro 12.600,00. Data presentazione offerte: 16/09/19 ore 12:00. LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO allo stato di rudere, parzialmente crollato ed in stato di abbandono. Ristrutturabile. Dislocato su due piani con veranda coperta sulla quale insistono servizio igienico e forno. In Catasto al fg. 65 part. 190 sub. 1. Prezzo base Euro 96.500,00. Offerta minima: Euro 72.375,00. Data presentazione offerte: 16/09/19 ore 12:00. VIA COLLO DI PIRRERA, 38 – LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI CASA indipendente di abitazione composta da soggiorno, cucina, due camere da letto, corridoio e servizi, oltre veranda coperta in stile eoliano con vista panoramica. In catasto al fg. 65 part. 192 sub 5. Prezzo base Euro 100.000,00. Offerta minima: Euro 75.000,00. Data presentazione offerte: 16/09/19 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/09/19 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Genovese tel. 0909701612. Per info A.C.G.D.V. Ass. Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite tel. 0909765295.Rif. RGE 107/2011 BC646615