Nuovo “Faro” di Controcorrente a Messina con Lucia Finocchiaro

Lasciata la direzione del Pd, è la referente di questa nuova realtà nell'ammbito del movimento politico creato da Ismaele La Vardera

MESSINA – Si è costituito a Messina un nuovo “Faro” del movimento Controcorrente, fondato da Ismaele La Vardera. A guidarlo, sarà Lucia Finocchiaro, che ha recentemente lasciato (assieme a Maurizio Rella) la direzione regionale del Partito democratico per aderire a Controcorrente.

“La decisione di Finocchiaro conferma la volontà di contribuire in modo diretto alla costruzione di un’alternativa credibile, autonoma e radicata nei valori della legalità, della partecipazione democratica e del rinnovamento etico della politica”, si legge in una nota.

“La mia scelta nasce da un’esigenza profonda di coerenza e di impegno concreto – ha dichiarato Lucia Finocchiaro –. Controcorrente rappresenta oggi una delle poche realtà capaci di dare voce a chi chiede una politica pulita, trasparente e davvero vicina ai cittadini”.

Attorno alla nuova referente si è costituito un primo gruppo di lavoro composto da attivisti, professionisti e cittadini impegnati, “pronti a portare avanti sul territorio messinese le battaglie del movimento e a costruire un progetto politico inclusivo, libero da logiche di potere e centrato sui reali bisogni della comunità. Con la nascita del nuovo Faro di Messina, Controcorrente prosegue il suo radicamento nei territori, rafforzando una presenza politica che punta a cambiare il modo di fare politica, partendo dal basso e mettendo al centro la persona, la giustizia e il bene comune”, viene evidenziato.

Articoli correlati