Nuovo film di Francis Ford Coppola: a ottobre il casting al Teatro Cilea di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – l’Italia sarà tra i protagonisti della nuova avventura cinematografica di Francis Ford Coppola. In vista delle riprese, previste tra novembre e dicembre 2025, la produzione ha annunciato due importanti sessioni di casting aperti rivolti a figurazioni e ruoli secondari.

Le selezioni si terranno a ottobre in Calabria e Basilicata, con un primo appuntamento fissato a Reggio Calabria. Il film, ambientato negli anni ’30, richiede grande attenzione all’attinenza storica: per questo motivo, oltre ai requisiti anagrafici, sono previste alcune specifiche indicazioni estetiche.

Il casting è aperto a uomini e donne dai 18 ai 72 anni e a minorenni dai 6 ai 17 anni (solo se accompagnati da un genitore). Sono richiesti tratti somatici europei (francesi, inglesi, italiani, nordeuropei) ed è necessario essere residenti o domiciliati in Calabria.

Non potranno invece essere prese in considerazione persone con:

sopracciglia o contorno labbra tatuati

unghie ricostruite (è richiesta disponibilità a rimuovere gel o ricostruzioni)

ritocchi evidenti di chirurgia estetica, come filler alle labbra

tatuaggi visibili

capelli rasati, tagli doppi, meches o tinte non naturali

Gli aspiranti figuranti potranno presentarsi al Teatro Francesco Cilea, Corso Garibaldi 325, nelle seguenti date e orari:

Martedì 7 ottobre 2025 10:00 – 13:30 → solo maggiorenni 14:30 – 18:00 → maggiorenni e minorenni

Mercoledì 8 ottobre 2025 09:00 – 13:30 → solo maggiorenni 14:30 – 15:30 → maggiorenni e minorenni



Per accedere alla selezione, i candidati dovranno portare con sé una foto cartacea recente (in primo piano o piano americano, senza filtri né ritocchi, anche realizzata con cellulare), con nome e cognome chiaramente scritti sul retro.

Il casting è riservato a chi vive nelle zone indicate o può raggiungerle facilmente. È previsto un compenso per ogni giornata di lavoro, in linea con il CCNL di riferimento, come confermato dalla Calabria Film Commission.

Sono esclusi dalla selezione i dipendenti della pubblica amministrazione e i pensionati con quota 100 o pensione anticipata.

