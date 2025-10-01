 Nuovo libero per il Messina Volley, Colombrita: "Sono entusiasta, tante sfide davanti"

Simone Milioti

mercoledì 01 Ottobre 2025 - 09:30

L'atleta etnea classe 2005 è un nuovo innesto tra le leonesse gialloblù, molto giovane ma esperta calcando i taraflex di serie C dall'età di 13 anni

MESSINA – Nuovo innesto per il Messina Volley che ufficializza, per la stagione 2025-2026 del Campionato di Serie C femminile, il libero Miriam Colombrita. L’atleta etnea, classe 2005, calca i taraflex della Serie C all’età di 13 anni con la maglia della Giavì Pedara Volley per poi ottenere la promozione in Serie B2 nel 2020-2021 con la WeKondor Catania. Nelle stagioni successive, sempre in serie B2, veste le casacche della Pallavolo Zafferana, del Volley Valley e del Cus Catania.

Con Colombrita diventano sei i nuovi inserimenti nello scacchiere diretto da Marcela Nielsen dopo Barbora Basile, Giulia Bisicchia, Alessandra Cuzzola, Rebecca La Spada e la stessa schiacciatrice di origini argentine. “Già dalla prima chiamata con il presidente Mario Rizzo – commenta il suo arrivo Colombrita – sono rimasta entusiasta e non vedo l’ora di iniziare questo campionato, che sicuramente sarà pieno di sfide. In questa stagione il Messina Volley vuole fare bene, anche se sarà un campionato difficile, con tante squadre ben preparate. Noi non saremo da meno e, curando i piccoli dettagli, possiamo sicuramente ottenere ottimi risultati”. 

