Nuovo studio odontoiatrico dottor Giorgio Staiti. Dal nord alla zona nord di Messina

Redazionale

MESSINA – Studio, passione, la formazione tra l’Università di Messina e l’Università di Torino, poi l’esperienza maturata in 10 anni in vari centri sparsi tra il Nord e il Sud Italia, sempre accompagnata dalla vocazione al sacrificio e dall’amore per la professione, dal talento – forse più umano che professionale – nel dedicarsi al paziente.

È questo il percorso del dottor Giorgio Staiti, classe 1987, nato a Messina, città da lui tanto amata, dove ha deciso di ritornare, non senza paure ed iniziali esitazioni, per investire in un progetto solido.

Difatti, la preparazione del dottor Staiti si avvale, oltre che della laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Messina, da cui proviene la pubblicazione della tesi sperimentale sulla rivista scientifica internazionale di ingegneria medica ‘’Journal of engineering in medicine’’, anche della prestigiosa Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica conseguita presso l’Università di Torino.

La cifra distintiva della formazione professionale del dottor Staiti risiede nella vasta esperienza – maturata in centri ospedalieri e in varie cliniche private in tutto il territorio italiano – nell’ambito dell’implantologia, delle riabilitazioni complesse chirurgiche, dei tumori del cavo orale, della patologia orale, della prevenzione e della salute odontoiatrica in generale.

Grazie all’ampia casistica di interventi e di piani di cure affrontati durante la costante attività lavorativa e di ricerca, anno dopo anno, il dottore Staiti ha affinato il proprio talento e le proprie capacità, specializzandosi nella gestione dei casi più complessi. Tra questi le numerose riabilitazioni ‘anche in mancanza di osso’, e nelle ‘atrofie gravi delle ossa mascellari’, da cui il paziente riesce ad ottenere pieno recupero, senza l’ausilio delle fastidiose e ormai desuete protesi mobili.

Nel suo percorso il dottor Staiti ha potuto non solo dedicarsi all’attività clinica, ma anche all’acquisizione dei complessi meccanismi imprenditoriali ed organizzativi che permettono di creare strutture sanitarie all’avanguardia, dotate di un organico che si possa prendere cura del paziente dal punto di vista medico ed amministrativo.

Da queste premesse nasce nel 2018 il primo Studio Odontoiatrico Dottor Giorgio Staiti, che non è mai stato una ‘semplice’ struttura medica. Lo testimonia la selezione di un giovane team di oltre dieci professionisti, in grado di seguire il paziente con serietà e piena disponibilità in ogni fase della cura e della prevenzione del cavo orale, ma anche di accompagnarlo, passo dopo passo, in ogni altro aspetto della visita. Il dottore e la sua equipe si erano già allora posti l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per l’intera città, mettendo a disposizione le tecnologie più avanzate, e prodigandosi in continui aggiornamenti volti all’utilizzo di terapie moderne, apprese e acquisite dall’esperienza in campo nazionale e internazionale.

Il nuovo Centro Odontoiatrico Dottor Giorgio Staiti, sito nel cuore della zona Nord di Messina, in Contrada Arcieri, proprio all’interno del Centro Commerciale Arcieri, rappresenta una evoluzione del progetto iniziale, in termini di investimento di capitale, di risorse umane ed imprenditoriali.

Al centro del progetto si staglia l’idea della ‘prevenzione’ come migliore arma contro le malattie, che rappresenta per il dottore il fulcro e il fine della sua ‘missione’: la costruzione di strutture sanitarie odontoiatriche all’avanguardia, specializzate nella cosa più difficile da fare, ovvero intercettare e prevenire le patologie prima che progrediscano e si manifestino con sintomi quasi sempre dolorosi.

Il metodo attuato nella clinica corrisponde ad un rigido protocollo di ‘prima visita senza alcun costo per il paziente, in sede della quale viene eseguito ogni esame per completare la fase diagnostica e, qualora fosse necessario, viene stabilita una adeguata cura, esaustivamente e dettagliatamente spiegata al paziente, con lo scopo di renderlo totalmente consapevole di ogni aspetto del percorso terapeutico.

La nuova struttura è totalmente accessibile ai disabili in piena autonomia anche grazie all’ampio parcheggio antistante.

La fornitura tecnologica è d’avanguardia: radiologia, tac, impronta ottica che permette di prendere le impronte non più con le fastidiose paste, stampante 3d.

Buona prevenzione a tutti!

Per maggiori informazioni: 090.3973290