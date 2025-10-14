Nuovo successo di pubblico della Metrocity al “Ttg Travel Experience” di Rimini

Le aziende di settore coinvolte dall’Ente e presenti all'evento hanno raccolto l’interesse di numerosi buyer internazionali

RIMINI – Grande successo per l’ormai consueto ritorno della Città Metropolitana di Reggio Calabria al “Ttg Travel Experience” di Rimini, l’expo italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale nel Paese e la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Dall’8 al 10 ottobre, infatti, l’Ente è stato presente, con i propri partner selezionati attraverso avviso pubblico, nell’area espositiva frutto della collaborazione con il Dipartimento del Turismo della Regione Calabria.

In questo contesto, gli albergatori, i tour operator, i consorzi turistici e gli agenti di viaggio che hanno accompagnato la Città Metropolitana lungo le varie fasi del progetto hanno avuto l’occasione di interfacciarsi con buyer e visitatori internazionali per intrattenere rapporti professionali e raggiungere collaborazioni utili ad incrementare l’economia e le presenze turistiche sul territorio metropolitano.

Il Ttg di Rimini, dunque, si è confermato una prestigiosa vetrina ed un’imperdibile occasione di marketing territoriale anche per la riconoscibilità di “Anima autentica”, il logo lanciato dalla Città Metropolitana per affermare un’identità propria e ben definita del comprensorio.

Inoltre, la partecipazione congiunta con la Camera di Commercio, in virtù di un apposito protocollo d’intesa, ha consentito di potenziare ulteriormente l’azione amministrativa dell’Ente riguardo la promozione delle bellezze paesaggistiche e naturali, dei prodotti tipici e delle eccellenze dell’area reggina. Costi ridotti e maggiori spazi, infine, hanno consentito maggiore visibilità alle aziende turistiche coinvolte.

A margine dell’evento, il sindaco Giuseppe Falcomatà si è detto “estremamente soddisfatto” per la partecipazione al Ttg di Rimini perché “sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle imprese locali in contesti internazionali”. “La nostra terra – ha detto il sindaco – eccelle in termini di unicità dell’offerta e potenzialità su cui far leva e continuare a investire.

L’attenzione dei buyer verso la proposta della Città Metropolitana, realizzata nell’ambito di una proficua sinergia istituzionale, e delle aziende coinvolte indica che la strada intrapresa è quella giusta e certifica la bontà della programmazione messa in campo dall’amministrazione. Per questo, oltre a ringraziare le imprese reggine che hanno mantenuto in alto il nome della Città, rivolgo un plauso al lavoro portato avanti dal settore Sviluppo Economico della Città Metropolitana che ha onorato al meglio anche questo importante progetto di promozione territoriale con l’ormai solita brillante solerzia”.