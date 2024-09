Nuovo Teatro Val d’Agrò, presentata la stagione 2024/2025

Debutto domenica 27 ottobre. Alla conferenza stampa anche il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno

S. TERESA – Presentata al Nuovo Teatro Val d’Agrò la stagione teatrale 2024/25 davanti ad una sala gremita di artisti, politici, rappresentanti del mondo culturale, spettatori affezionati e appassionati di teatro. La direttrice artistica Cettina Sciacca ha presentato, spettacolo dopo spettacolo, il ricco e variegato programma che vivacizzerà il palcoscenico del Nuovo Teatro Val d’Agrò a partire da domenica 27 ottobre. Alla conferenza stampa hanno preso parte diversi artisti di spicco coinvolti negli eventi.

Gli spettacoli in programma

L’attore Bruno Torrisi e la soprano Marianna Cappelani inaugureranno il cartellone con lo spettacolo dedicato alla vita e alle opere del grande Giacomo Puccini, intitolato “Vissi d’arte, vissi d’amore”.

Bruno Prestigio e Michele Carvello si esibiranno il 17 novembre con “Dialoghi tra il Gran Me e il Piccolo Me”, ispirato all’omonima novella di Luigi Pirandello.

Sul palco a presentare il loro spettacolo anche Giuseppe Ferlito e Franco Giorgio, rispettivamente protagonista e regista di “Novecento”, una riduzione teatrale del libro di Alessandro Baricco, in programma l’8 dicembre.

Inoltre, “Due preti di troppo”, una commedia brillante con testo e regia di Antonio Grosso, che ha inviato un saluto video da Roma, insieme ai cinque attori protagonisti del suo spettacolo, previsto per il 31 gennaio.

Il 9 febbraio si esibirà il poliedrico artista Mario Incudine con “Parlami d’amore – Quando la radio cantava la musica”, un coinvolgente spettacolo di teatro canzone che racconta un frammento di storia d’Italia.

I simpaticissimi Francesco Russo e Adriano Fichera si sono seduti sul palco per presentare il loro spettacolo “Al di là del Mare”, in programma il 16 marzo, un virtuoso esempio di teatro di narrazione sui temi dell’immigrazione, durante il quale l’attore Adriano Fichera interpreterà ben 22 personaggi diversi.

Il 6 aprile 2025, il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Fino alle stelle – scalata in musica lungo lo stivale”, un evento musicale con gli straordinari attori Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, che nel loro messaggio video hanno promesso di far divertire, commuovere e riflettere, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso l’Italia alla ricerca della realizzazione di un sogno.

Anche il grande attore Sergio Vespertino ha voluto esprimere la sua vicinanza al pubblico del Nuovo Teatro Val d’Agrò con un contributo video, invitando tutti a vedere il suo spettacolo “Ulisse racconta Ulisse”, in programma domenica 4 maggio.

A chiudere la presentazione della prima parte del cartellone del teatro ci sono stati due amici del Nuovo Teatro Val d’Agrò, presenti da anni con spettacoli di altissimo livello: Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo, protagonisti dello spettacolo “Avevamo un appuntamento?” il 25 maggio.

Gli eventi per le famiglie

E nel programma redatto dalla direttrice artistica Cettina Sciacca, non mancano eventi per tutta la famiglia; Infatti in questa occasione, sono stati presentati anche i quattro spettacoli della selezione “famiglie al teatro”, quattro fiabe ideate per adulti e bambini, curate dall’associazione Buio in Sala.

Le testimonianze

Un emozionante contributo video è arrivato anche da Giovanni Anfuso, attore e regista con una carriera consolidata, attualmente direttore artistico dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina. Anfuso ha descritto i teatri come “presidi di sanità sociale”, sottolineando l’importanza di investire nella cultura della bellezza per educare le nuove generazioni a creare bellezza a loro volta, e proprio a questo tema si è aganciato il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, che, presente all’evento, si è detto piacevolmente colpito dalla bellezza del teatro e ha sottolineato l’importanza di sostenere con contributi economici queste piccole, ma preziose realtà culturali che arricchiscono il territorio svolgendo un ruolo fondamentale nella formazione e nell’aggregazione sociale.

Fuoriprogramma e laboratori

Inoltre, sono stati introdotti anche alcuni spettacoli fuori programma, tra cui il sorprendente spettacolo del Mago Dimis, la prima del nuovo musical della compagnia Sikilia, diretto da Cettina Sciacca e intitolato “Pipino il breve” in programma il 30 novembre.

Durante l’evento sono stati presentati anche i laboratori di “Accademia Sikilia-Teatro Musica e Danza”, che da anni realizza laboratori per tutte le età e abilità, promuovendo l’inclusività e lo sviluppo delle capacità artistiche.