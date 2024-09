Nuovo teatro Val d’Agrò, si alza il sipario sulla stagione 2024/2025

La presentazione del cartellone sabato 28 settembre a Santa Teresa di Riva

Un cartellone variegato e ricco di appuntamenti quello che il Nuovo Teatro Val d’Agrò ha varato per la stagione 2024/2025. La presentazione ufficiale avverrà sabato 28 settembre alle 10.30 nella storica sede del teatro, in via Orlando a Santa Teresa di Riva.

Alla presentazione prenderanno parte alcuni artisti di spicco coinvolti negli spettacoli, tra cui Bruno Torrisi, Marianna Cappelani, Mario Incudine, Vincenzo Volo, Giovanna Criscuolo, Francesco Russo e molti altri.

Presenzieranno anche personalità del mondo politico e culturale, tra cui il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, il sindaco di Santa Teresa di Riva, l’assessore alla Cultura e rappresentanti delle istituzioni locali, che sottolineeranno l’importanza del teatro come luogo di aggregazione e di crescita culturale per la comunità.

Il Nuovo Teatro Val d’Agrò, con la sua lunga tradizione di eccellenza artistica, si conferma un punto di riferimento culturale nella provincia di Messina. La nuova stagione promette di offrire al pubblico una selezione di spettacoli di altissima qualità, spaziando tra classici del teatro, nuove produzioni contemporanee e performance innovative.