 Nuovo Terminal Crociere, l'area di cantiere è stata recintata. Taxi sui binari del tram

Nuovo Terminal Crociere, l’area di cantiere è stata recintata. Taxi sui binari del tram

Silvia De Domenico

Nuovo Terminal Crociere, l’area di cantiere è stata recintata. Taxi sui binari del tram

lunedì 01 Giugno 2026 - 13:45

Ci vorrà un anno e tre mesi per vederlo realizzato. Nel frattempo gli operatori turistici si sono spostati

MESSINA – I lavori per la realizzazione del nuovo Terminal Crociere stanno per partire. L’area di cantiere all’interno del Porto di Messina è stata recintata. Lo spazio interessato dagli interventi va da Largo Minutoli all’attuale terminal. Una struttura che verrà dismessa alla fine dei lavori. Subito dopo le fase necessarie per la cantierizzazione inizieranno i lavori veri e propri. Ci vorrà circa un anno e mezzo per vedere realizzata la nuova struttura di accoglienza per i croceristi che sbarcano o che si imbarcano in città.

terminal cantiere

Taxi e bus turistici spostati

Nel frattempo, per liberare l’area di cantiere e consentire l’avvio dei lavori, gli operatori del settore turistico si sono spostati. I taxi rimarranno incolonnati sui binari del tram, almeno fino a quando il servizio tranviario sarà interrotto per la riqualificazione del percorso stesso. I bus turistici, invece, si sono spostati nell’area del porto vicina al terminal degli aliscafi.

La durata prevista dei lavori è di 465 giorni, cioè un anno e tre mesi, con fine fissata al 5 settembre 2027.

terminal cantiere
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