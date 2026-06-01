 Villa Quasimodo ora è una piazza: ecco i nuovi arredi VIDEO

Villa Quasimodo ora è una piazza: ecco i nuovi arredi VIDEO

Silvia De Domenico

Villa Quasimodo ora è una piazza: ecco i nuovi arredi VIDEO

lunedì 01 Giugno 2026 - 13:30

Montate le sedute circolari gialle intorno agli alberi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’ex villetta Quasimodo ora è una piazza. Le recinzioni intorno alla villa non ci sono più e sono stati rifatti i marciapiedi intorno all’area verde. Da qualche giorno lo spazio si è tinto di giallo: sono arrivati i nuovi arredi. Si tratta di sedute circolari o semicircolari. Alcune posizionate intorno agli alberi, altre a delimitare le aiuole, altre ancora sono dei semicerchi sparsi all’interno della piazza.

Villa Quasimodo arredi

Resti archeologici, ecco le strutture protettive

E’ ancora in corso il montaggio delle strutture protettive in plexiglass. Sono state posizionate intorno ai resti archeologici che si affacciano sulla via Tommaso Cannizzaro. Sul lato opposto, invece, vicino alla via Del Vespro è stata realizzata una zona pavimentata in cui verrà posizionata l’area giochi.

Villa Quasimodo arredi

I lavori dovrebbero concludersi alla fine dell’estate

I lavori procedono e dovrebbero concludersi entro la fine dell’estate. Gli interventi di riqualificazioni sono iniziati a settembre del 2025 e la durata prevista era di 300 giorni. Trasformare l’ex villetta in uno spazio pubblico aperto alla città: ecco il progetto di Messina Servizi.

Villa Quasimodo arredi
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Un commento

  1. luca 1 Giugno 2026 14:28

    si comincia a veder qualcosa dopo un inverno di lavori …..
    confidiamo in controlli e pulizia della piazzetta, affinchè non diventi ritrovo problematico come lo era prima .

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