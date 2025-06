Occhiuto: “Chiarirò ogni cosa, voglio essere ascoltato dai giudici”

Le parole del presidente della Regione Calabria nel programma tv "Quarta Repubblica"

ROMA – “Siccome io sono certo che, in questi anni, da presidente della Regione io non ho fatto nulla che possa essere in qualche modo assimilabile a corruzione, non ho nulla da temere. Oggi, invece, una parte del mio cervello e una parte del mio tempo lo devo dedicare a queste str…. Io voglio essere chiamato perché sono nella condizione di chiarire ogni cosa e di tornare a lavorare”. Sono le parole del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ospite della trasmissione Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. Occhiuto, ha ribadito la sua intenzione di farsi interrogare dalla Procura di Catanzaro.

Durante l’intervista andata in onda nella trasmissione “Quarta Repubblica” su Rete 4, il vicesegretario nazionale di Forza Italia ha parlato dell’inchiesta in cui è indagato per corruzione assieme al suo ex socio Paolo Posteraro e all’amministratore unico di Ferrovie della Calabria Ernesto Ferraro.

