Occhiuto riconfermato alla guida della Calabria: “Orgoglioso, ora pacifichiamo la regione”

Pasquale Tridico ammette la sconfitta: “Una battaglia intensa, ma non è finita. Da qui riparte il nostro impegno”

Il presidente uscente Roberto Occhiuto, esponente di Forza Italia, è avviato verso una netta riconferma alla guida della Regione, con percentuali intorno al 61%.

“Vorrei ringraziare i calabresi, – ha dichiarato Occhiuto rivolgendosi ai calabresi – sono ancora più orgoglioso di loro e di quello che siamo. Questo risultato, che penso sarà ancora maggiore, è una vittoria di tutta la Calabria”.

Il governatore ha poi rivolto parole di rispetto al suo principale sfidante, Pasquale Tridico, candidato del campo progressista:

“Ringrazio Tridico che mi ha fatto i complimenti. Gli ho chiesto di collaborare, in qualsiasi ruolo decida di farlo. Dopo una campagna elettorale anche violenta, è tempo di pacificare questa regione”.

Occhiuto ha espresso gratitudine anche ai leader della coalizione di centrodestra, ricordando la scelta condivisa di anticipare le elezioni di un anno:

“È la prima volta che un presidente uscente viene riconfermato con queste percentuali. Abbiamo condotto una campagna elettorale onesta: non abbiamo la bacchetta magica, ma in quattro anni abbiamo fatto più che in decenni precedenti”.

Il nuovo mandato: “Reddito di merito per gli studenti calabresi”

Guardando al futuro, Occhiuto ha annunciato l’intenzione di mantenere una sola promessa fatta in campagna elettorale:

“L’unica misura nuova che ho voluto introdurre è il reddito di merito, in risposta al reddito di dignità. Darò 500 euro al mese agli studenti diplomati calabresi che sceglieranno di studiare nelle università della nostra regione mantenendo una media del 27. È un modo concreto per contrastare la fuga dei giovani”.

Secondo il governatore, il progetto punta a valorizzare il sistema universitario calabrese, “tra i migliori d’Italia secondo il Censis”, e a sostenere le famiglie che spesso vedono i propri figli costretti a emigrare per motivi di studio.

Tridico: “Sconfitta amara, ma ripartiamo da qui”

Dalla sede di Rende, l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha riconosciuto la sconfitta, visibilmente commosso durante la conferenza stampa:

“Ho telefonato al presidente Occhiuto per fargli i miei più sinceri complimenti. Spero che possa governare al meglio, per il bene dei calabresi e per affrontare i tanti problemi irrisolti: dalla sanità alle infrastrutture”.

Tridico ha parlato di una campagna elettorale “vera, intensa e molto breve”, segnata – a suo dire – da un vantaggio strategico del centrodestra:

“Le dimissioni anticipate di Occhiuto ci hanno colti di sorpresa, ma il campo progressista ha dato una risposta forte. Era una battaglia difficile e lo sapevamo. Abbiamo portato avanti un grido di dolore, quello delle aree interne e dello spopolamento”.

Il candidato del centrosinistra ha poi riflettuto sui dati dell’affluenza, fermi intorno al 43%: “un numero basso, frutto dello spopolamento e della disaffezione. La politica deve tornare a dare risposte e non aver paura di proporre soluzioni radicali”.

In chiusura, Tridico ha ringraziato il suo staff e i sostenitori: “È stata una scelta di servizio per la mia terra, la Calabria che amo. Da qui parte un nuovo impegno per farla tornare a sperare”.