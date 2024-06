“Odio l’estate”, The Messineser chiama a raccolta artisti di ogni età: il progetto

Una "open call" per illustratore e illustratrici che dovranno raccontare "gli aspetti nostalgici e talvolta odiosi dell'estate messinese"

MESSINA – Si chiama “Odio l’estate” ed è una Open Call, una vera e propria chiamata a raccolta in cerca di idee e spunti, in questo caso organizzata da “The Messineser” e rivolta a illustratrici e illustratori senza limiti d’età. Andando con ordine, il progetto creativo “The Messineser” è stato creato dal grafico e illustratore Salvo D’Arrigo nel 2022 e ha portato alla nascita, nel novembre del 2023, di “BEM! La guida al tempo libero con tutti gli eventi di Messina”, curata dalla giornalista Alessandra Mammoliti e con la collaborazione di Giulia Cavallaro.

Come partecipare

Il lancio della open call in occasione del solstizio d’estate ha come obiettivo quello di far raccontare “gli aspetti più nostalgici e, talvolta, odiosi dell’estate messinese”, partendo dal brano “Estate” di Bruno Martino del 1960. Poi le opere migliori, scelte da D’Arrigo e Mammoliti, saranno oggetto di una mostra. Per partecipare è necessario mandare un lavoro inedito in formato A3 ad alta definizione (pdf).

La mail dovrà avere come oggetto: CALL ODIO L’ESTATE e dovrà essere inviata all’indirizzo: themessineser@gmail.com entro e non oltre il 14 settembre 2024. La mail dovrà contenere: nome e cognome; opera; titolo dell’opera; breve descrizione dell’opera; tecnica utilizzata.