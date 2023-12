Odori nauseanti in centro a Furci, monta la protesta. Comune chiede intervento dell'Arpa - Tempostretto

Provengono da un opificio. La popolazione insorge: "Non ce la facciamo più, non è la prima volta e temiamo per la salute". La polizia locale ha accertato "la presenza di emissioni in atmosfera di vapori nauseabondi"

FURCI SICULO – Si fanno sempre più numerose e pressanti le richieste di un intervento concreto dei cittadini che risiedono nella zona a sud della piazza principale del paese, sulla Statale 114 e nelle vie limitrofe, affinché cessino gli “odori nauseabondi, insopportabili” che “impregnano l’area. Non è la prima volta – il coro unanime – e non ce la facciamo più. Da giorni questi odori ci fanno venire il mal di testa, non possiamo aprire le finestre o uscire in strada”. Il Comune è intervenuto ed ha riscontrato “la presenza di emissioni in atmosfera di vapori (nauseabondi) provenienti direttamente e riconducibili allo svolgimento dell’attività produttiva della ditta Misitano-Stracuzzi con un opificio ubicato in via Milano nelle adiacenze del Palazzo municipale.

Al fine di acquisire elementi utili di conoscenza – scrive il comandante della Polizia locale, Salvatore Campagna all’Arpa, all’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e alla Città metropolitana – si chiede di voler valutare la possibilità di effettuare un accertamento congiunto sui luoghi per verificare la natura/tipologia dell’inconveniente segnalato e contestualmente l’eventuale sussistenza dei presupposti fattuali e logico-giuridici per procedere all’adozione di provvedimenti contingibili a tutela dell’ambiente e della salute pubblica”.

Il sindaco, Matteo Francilia, ha rimarcato che “sono stati interessati del problema gli organi che hanno una competenza tecnica specifica in materia, Arpa e Dipartimento ambiente della Città metropolitana. Per le vie brevi – ha aggiunto è stata avviata anche una interlocuzione con l’Azienda che dovrebbe essere interessata dall’inconveniente al fine di individuarne le cause e risolvere definitivamente la questione”. Il primo cittadino ha preso l’impegno di tenere informati i cittadini sulla delicata questione”.