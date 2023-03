Oggi è la giornata mondiale della visibilità trans. A Messina incontro al Salotto Fellini - Tempostretto

Incontro con esperti e Arcigay. Prima un flash mob a piazza Duomo

Identità di genere e dei percorsi atti a modificare lo status di nascita sotto il profilo burocratico e relativamente al percorso clinico. Sono i temi al centro di un incontro in programma stasera, alle ore 20.30, al salotto Fellini di piazza Duomo. Un focus sulla questione che sarà affrontata in chiave giuridica ma anche medica e sociologica. I contributi dei relatori saranno diretti a chiarire la dimensione ormonale, psichica, sociale, esistenziale e legislativa degli individui interessati e offrirà spunti per un dibattito pubblico.

Flash-mob a piazza Duomo

L’evento si snoderà in due momenti: un flash mob a tema, in piazza Duomo, organizzato da Omd e con la partecipazione della scuola di danza A.R. Cuban Street del maestro Antonio Roccamo; a seguire un incontro ospitato dal Salotto Fellini, finalizzato a informare, sensibilizzare e confrontarsi su disforia di genere e tutela legale delle persone trans, al quale prenderanno parte: la prof.ssa Maria Rosaria Anna Muscatello (ordinaria di Psichiatria, dell’Università degli Studi di Messina e responsabile dell’Unità

Operativa Complessa di Psichiatria del Policlinico di Messina); il professore Salvatore Settineri (associato di Psichiatria del Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali dell’Università degli Studi di Messina); la professoressa Carmela Mento (associata di Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Messina); il dottor Christian Leonardo Cristalli (responsabile nazionale Arcigay con delega alle persone Trans); le avvocate Annamaria Mormino e Serena Valentina Mormino (Sportello legale Arcigay Makwan Messina); la dott.ssa Maria Catena Silvestri (psicologa, psicoterapeuta Sportello psicologico Arcigay Makwan Messina).

Stretto Pride a Messina e Taormina

L’incontro sarà introdotto dal presidente provinciale Arcigay Makwan Messina, Rosario Duca che, in tale occasione, enuncerà i dettagli relativi agli eventi Pride che si svolgeranno in città e in provincia, con particolare riferimento allo “Stretto Pride 2023”, previsto il 10 giugno a Messina e lo “Stretto Pride edizione di Taormina” che si svolgerà nella perla dello Ionio il 9 settembre prossimo.

“Ogni giorno – dice Duca – le comunità transgenere e non binarie lottano con orgoglio per rendersi visibili e per dare voce alle proprie istanze. Vogliamo tutto quello ci spetta e che altrove in Europa è già riconosciuto. Vogliamo una legge avanzata che riconosca i nostri percorsi di autodeterminazione di genere al di là di lunghi e costosi iter nei tribunali. Ci vogliamo liberare dalle diagnosi e dalla patologizzazione. Rivendichiamo la depsichiatrizzazione della nostra esperienza transgenere, il riconoscimento delle nostre famiglie omotransgenitoriali, l’approccio affermativo delle persone in età evolutiva con varianza di genere. Abbiamo diritto ad esistere alla pari in qualsiasi contesto, ad esistere nel mondo dello sport, del lavoro, dei servizi relativi alla salute e tramite una medicina di genere capace di contemplare la pluralità dei nostri corpi oltre soli due modelli proposti. In Italia essere una persona trans non è cosa facile ma ci rendiamo visibili insieme, con orgoglio, da sempre, per portare avanti le nostre lotte”.