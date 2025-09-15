 Oggi l'ultimo saluto a Francesco, il 13enne morto dopo l'incidente in monopattino

Redazione

lunedì 15 Settembre 2025 - 07:00

La comunità di Messina si stringerà attorno alla famiglia per l'ultimo saluto al ragazzo

MESSINA – Si terranno oggi pomeriggio, alle ore 15:30, i funerali di Francesco Pantano, il 13enne che ha perso la vita dopo una settimana di agonia in ospedale. La cerimonia funebre si svolgerà nella Chiesa di San Francesco all’Immacolata, in viale Boccetta, dove l’intera comunità messinese si stringerà in un abbraccio silenzioso attorno alla famiglia.

Il giovanissimo Francesco era rimasto coinvolto in un incidente lo scorso venerdì 5 settembre, mentre si trovava in monopattino A Giostra. Trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina in condizioni gravissime, il ragazzo ha lottato per una settimana nel reparto di Terapia intensiva pediatrica prima che il suo cuore cessasse di battere, lasciando un vuoto profondo e un dolore immenso.

Sulla dinamica dell’incidente, avvenuto nei pressi della rotonda adiacente alla sede Amam, sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle autorità, che propendono per l’ipotesi di un incidente autonomo.

