Oggi niente acqua a Messina sud, interventi all’acquedotto Santissima LE ZONE

Lo comunica l'Amam. Autobotti e servizio segnalazioni a supporto dei cittadini

MESSINA – L’annuncio dell’Amam è di ieri. Per un intervento programmato a Santa Margherita, Galati e zone limitrofe, oggi niente acqua in diverse zone di Messina sud dalle 8 alle 20. “Giovedì 7 agosto 2025 sarà eseguito un nuovo intervento in località Galati. Dopo l’intervento effettuato lo scorso 1° maggio, con il quale è stata riparata una perdita idrica, si procede ora con un’operazione di natura strutturale finalizzata a prevenire eventuali criticità future”, comunica la partecipata.

Le zone coinvolte, in azione le autobotti

Ecco la comunicazione: “L’intervento prevede: la sostituzione della condotta di collegamento con l’acquedotto Santissima; la sostituzione delle apparecchiature vetuste presenti nella camera di manovra. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica dalle ore 08:00 alle ore 20:00 nelle seguenti zone: Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna, zona di Santa Margherita. Durante l’interruzione, Amam garantirà il supporto con autobotti in stazionamento presso Piazza Chiesa Santa Margherita e Piazza Galati Santa Lucia”.

“Sarà inoltre attivato un servizio sostitutivo per gli utenti con esigenze particolari, previa richiesta al Servizio segnalazioni”, aggiunge l’Amam.

Per eventuali segnalazioni, 090 3687711, Numero Verde: 800 085584.