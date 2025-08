Domani Messina sud senz’acqua per lavori alla Santissima LE ZONE

Intervento programmato giovedì 7 agosto, comunica Amam. Autobotti e servizio segnalazioni in programma

MESSINA – Nuova comunicazione dell’Amam. Per un intervento programmato a Santa Margherita, Galati e zone limitrofe, domani niente acqua in diverse zone dalle 8 alle 20. “Giovedì 7 agosto 2025 sarà eseguito un nuovo intervento in località Galati. Dopo l’intervento effettuato lo scorso 1° maggio, con il quale è stata riparata una perdita idrica, si procede ora con un’operazione di natura strutturale finalizzata a prevenire eventuali criticità future”.

L’intervento all’acquedotto Santissima, in azione le autobotti

“L’intervento prevede: la sostituzione della condotta di collegamento con l’acquedotto Santissima; la sostituzione delle apparecchiature vetuste presenti nella camera di manovra. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica dalle ore 08:00 alle ore 20:00 nelle seguenti zone: Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna, zona di Santa Margherita. Durante l’interruzione, Amam garantirà il supporto con autobotti in stazionamento presso Piazza Chiesa Santa Margherita e Piazza Galati Santa Lucia”.

“Sarà inoltre attivato un servizio sostitutivo per gli utenti con esigenze particolari, previa richiesta al Servizio segnalazioni. Per eventuali segnalazioni: 090 3687711, Numero Verde: 800 085584.

La foto è di repertorio.