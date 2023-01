Oggi la riapertura della galleria Telegrafo. Ma potrebbe slittare di altre sei ore - Tempostretto

L'ultima comunicazione dovrebbe arrivare al termine di una nuova riunione in programma stamani alle 10 in Prefettura

E’ in programma oggi alle 18, da ultima comunicazione del Consorzio Autostrade Siciliane, la riapertura della galleria Telegrafo. E’ chiusa da 22 giorni, a seguito del rogo causato da un camion nella notte tra il 23 e il 24 dicembre.

L’apertura, però, potrebbe slittare di sei ore. Questo, almeno, quanto comunicato dal sindaco di Villafranca Tirrena, Giuseppe Cavallaro, ieri pomeriggio, al termine della riunione del Cov (Comitato operativo viabilità) in Prefettura di Messina.

Prevista nuova riunione stamani alle 10 “e verrà comunicata, salvo imprevisti – dice il sindaco Cavallaro -, l’apertura del tratto oggetto di intervento a partire dalla mezzanotte della stessa giornata di sabato.

L’uscita di Villafranca

“L’uscita al casello di Villafranca Tirrena in direzione Palermo – conclude Cavallaro – rimarrà chiusa cautelativamente fino a tutta la giornata di lunedì, per permettere il ripristino della segnaletica e per consentire a tutti i viaggiatori di riadattarsi alla viabilità originaria”.

L’uscita di Giostra

Per quanto riguarda, invece, l’uscita di Giostra per chi arriva da Boccetta, Centro e zona sud, riaperta proprio lo scorso 24 dicembre, “non abbiamo ancora discusso – dice il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello -. Sarà tema di altro Cov, non so se nella fase di transito rimarrà aperta”.

