Ok a stabilizzazione per 20 ex Servirail e Ferrotel

Il piano assunzionale della Regione Siciliana

La giunta Schifani ha approvato, su proposta dell’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, il piano economico finanziario e il piano assunzionale della Sas, Servizi ausiliari Sicilia. In questo modo, il governo dà il via libera alle stabilizzazioni del personale Asu e del personale ex Servirail e Ferrotel, oltre all’incremento a 25 ore settimanali del personale appartenente al bacino Ex Pip – Emergenza Palermo.

«L’addio a ogni forma di precariato – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – è stato uno degli obiettivi del mio esecutivo con lo scopo di dare dignità ai tanti lavoratori della pubblica amministrazione siciliana. Nel caso dei lavoratori ex Pip, la Regione sta, inoltre, potenziando il percorso di stabilità avviato, attraverso l’incremento dell’orario di lavoro e la progressiva, piena integrazione all’interno del sistema dei servizi regionali. Si tratta di un risultato concreto che coniuga equità sociale ed efficienza amministrativa».

In totale sono coinvolte circa duemila persone: 255 lavoratori Asu, 20 ex Servirail e Ferrotel, 1.826 ex Pip. All’esito delle stabilizzazioni, Sas arriverà a contare 3.685 dipendenti impiegati in servizi di varia natura per l’amministrazione.

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