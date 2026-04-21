Tutto pronto per il Reggio Calabria Street Food Fest 2026

Redazionale

Ultimi ritocchi e poi si parte. È tutto pronto per l’edizione 2026 del Reggio Calabria Street Food Fest, in programma da domani, mercoledì 22, a domenica 26 aprile sul lungomare “Italo Falcomatà”. Da qui partirà un proprio viaggio nel gusto che unirà lo Stretto seguendo poi un itinerario tra le eccellenze gastronomiche di diverse regioni italiane.

Alle 18.15 di mercoledì l’atteso taglio del nastro e l’inaugurazione del Villaggio Gastronomico con le sue 48 casette del gusto. Assoluti protagonisti i piatti simbolo dello street food italiano, dal salato al dolce. In primo piano le eccellenze gastronomiche reggine, messinesi, siciliane e non solo. Pronte da gustare infatti le tipiche “bombette” pugliesi e le sfogliatelle napoletane. Immancabile l’Abruzzo con i suoi arrosticini. Spazio anche i maestri birrai con una selezione di birre artigianali di Calabria e Sicilia. Grande attenzione, inoltre, alle necessità di chi ha intolleranze alimentari. Nel villaggio gastronomico i celiaci troveranno due casette con tre specialità gluten free ciascuna e si potranno gustare anche prodotti senza lattosio.

Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente, commenta l’avvio della manifestazione. “Finalmente ci siamo, il Reggio Calabria Street Food Fest riaccende i motori. Essere a Reggio Calabria anche quest’anno è una grande soddisfazione e un grande impegno. Abbiamo arricchito l’evento con un’offerta gastronomica che racconta la storia di tanti territori, dallo Stretto fino alle altre regioni del Meridione. Non resta che dare il benvenuto a chi deciderà di intraprendere un viaggio nel gusto che di certo non deluderà le aspettative”.

Il Reggio Calabria Street Food Fest promuove il cibo di strada di qualità, ma è anche un attrattore per fare conoscere le tradizioni e il patrimonio culturale reggino, divenendo un’incisiva azione di marketing territoriale. Giornalisti e food blogger di tutta Italia parteciperanno al press tour organizzato per valorizzare le aziende locali specializzate nella produzione di vino, olio e formaggi e far scoprire le località di interesse storico e culturale della città metropolitana di Reggio Calabria con il suo brand territoriale “Animautentica”.

Attesissimi gli show cooking. Saranno nove con un ampliamento dell’area dedicata che ospiterà fino a 70 persone. Protagonisti assoluti gli chef e i maestri gelatieri pronti a proporre le loro specialità in un’esperienza che mette in primo piano i prodotti locali dello Stretto e le sue prestigiose cantine. Agli show cooking, condotti dalla giornalista Valeria Zingale, e alle degustazioni proposte durante i live, sarà possibile accedere tramite invito prenotabile gratuitamente sulla piattaforma www.eventbrite.it. Non solo food ma anche divertimento. Il Village darà infatti spazio a tanta musica, spettacolo e intrattenimento confermando un format vincente che promette al pubblico un’esperienza carica di convivialità, aggregazione, e tanto divertimento.

Per motivi di sicurezza legati alla manifestazione Corrireggio, il 25 aprile il Villaggio Gastronomico aprirà alle 13.

Il programma di mercoledì 22 aprile

· Ore 18.15 Inaugurazione taglio nastro area show-cooking

· Ore 18.30 Compagnia Joculares con lo spettacolo “Mr. Sardella Show”

· Ore 18.30 – 20.00 Selezione musicale di sottofondo “Cotti e suonati” a cura di Alfredo Reni

· Ore 18.30 – 21.00 Compagnia Joculares “I trampolieri “

· Ore 19.30 Replica spettacolo Compagnia Joculares

· Ore 20.00 Dj set Enzo Romeo

· Ore 21.30 Live Band Katia Crocè e Assioma Band

· Ore 23.30 – 1.00 Dj set Enzo Romeo

· Show Cooking, ore 19: Nino Rossi, Ristorante Qafiz S. Cristina d’Aspromonte 1 stella Michelin – Andrea Serra (gelateria Delice Gioia Tauro RC ) e Carmelo Caratozzolo (Le Delizie del Corso, Oppido Mamertina (RC)

Gli orari di apertura del Villaggio Gastronomico

· Mercoledì 22 aprile dalle 18 all’1

· Giovedì 23 aprile: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

· Venerdì 24 aprile: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

· Sabato 25 aprile: dalle 13 all’1

· Domenica 26 aprile: dalle 11 alle 24

Gli orari degli show cooking

· Mercoledì 22 aprile alle 19

· 23-24-25-26 aprile: alle 19 e alle 21