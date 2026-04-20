 Gigi D'Alessio verso il concerto a Messina

Gigi D’Alessio verso il concerto a Messina

Redazione

Sold out la data del 24 aprile, come avere gli ultimi biglietti per il 25 aprile

Gigi D’Alessio arriva a Messina con due date del Gigi Palasport, il tour nei palazzetti. Un viaggio musicale che porta l’artista dentro l’abbraccio del pubblico, dove migliaia di voci si intrecciano per cantare insieme canzoni entrate nel cuore di tutti.

Sold out il concerto del 24 aprile

Il calendario dei concerti 2026 ha già collezionato il tutto esaurito e raddoppi in numerose città, compresa Messina dove Gigi D’Alessio è atteso per due appuntamenti al Palarescifina con la prima data giàsold out, il 24 aprile 2026 e il raddoppio in programma l’indomani, giorno 25 aprile.

Gigi D’Alessio a Messina, i biglietti

Le due date di Messina, all’interno del tour curato da Friends and Partners, sono organizzate da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina. I biglietti per la sola data del 25 aprile sono ancora disponibili nei circuiti di vendita abituali e al botteghino del concerto la sera dell’evento.

Il concerto a Messina

Onstage ad accompagnare Gigi ci saranno: Kekko D’Alessio (tastiere), Giuseppe Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Lorenzo Maffia (piano), Daniele Leucci (percussioni), Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso) e Max D’Ambra (tastiere e programmazioni).

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