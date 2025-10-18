Ok dal Mase per gli svincoli provvisori di Nizza di Sicilia, Sant’Alessio e Taormina

Sì alla compatibilità ambientale ma niente da fare per Italia nell'ambito dei lavori per il raddoppio ferroviario. Ad annunciarlo il deputato regionale Giuseppe Lombardo

Ad annunciarlo è il deputato regionale di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo, anche sindaco di Roccalumera. “Ci siamo con gli svincoli. Trasmesso il decreto di compatibilità ambientale da parte del Mase – ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica alla Regione siciliana per la firma dei beni culturali. E’ stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale per gli svincoli provvisori in autostrada A18 per Nizza di Sicilia, Sant’Alessio, Taormina ma purtroppo negativo per Itala. Già ho chiamato i vertici di Rete ferroviaria italiana. Italferr e Consorzio appaltatore per incontrarci già nelle prossime settimane e capire il cronoprogramma degli atti conclusivi e l’inizio lavoro”.

Il lavoro è stato progettato da Rfi nell’ambito dei cantieri del raddoppio ferroviario della linea Messina-Catania, in modo da deviare il traffico dei mezzi pesanti.

Continua Lombardo sulla sua pagina Facebook: “Abbiamo impiegato 20 mesi per arrivare a un parere ambientale forse anche perché chi ha avviato la procedura è stato troppo ottimista sulla valutazione preliminare. Valutazione che poi ci ha portato ugualmente alla procedura Via, Valutazione d’impatto ambientale, che poteva essere fatta subito, ma l’importante è esserci arrivati. Aspetteremo la pubblicazione di tutti gli atti per capire cosa è successo per Itala”.