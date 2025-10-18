 Ok dal Mase per gli svincoli provvisori di Nizza di Sicilia, Sant'Alessio e Taormina

Ok dal Mase per gli svincoli provvisori di Nizza di Sicilia, Sant’Alessio e Taormina

Redazione

Ok dal Mase per gli svincoli provvisori di Nizza di Sicilia, Sant’Alessio e Taormina

Tag:

sabato 18 Ottobre 2025 - 18:05

Sì alla compatibilità ambientale ma niente da fare per Italia nell'ambito dei lavori per il raddoppio ferroviario. Ad annunciarlo il deputato regionale Giuseppe Lombardo

Ad annunciarlo è il deputato regionale di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo, anche sindaco di Roccalumera. “Ci siamo con gli svincoli. Trasmesso il decreto di compatibilità ambientale da parte del Mase – ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica alla Regione siciliana per la firma dei beni culturali. E’ stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale per gli svincoli provvisori in autostrada A18 per Nizza di Sicilia, Sant’Alessio, Taormina ma purtroppo negativo per Itala. Già ho chiamato i vertici di Rete ferroviaria italiana. Italferr e Consorzio appaltatore per incontrarci già nelle prossime settimane e capire il cronoprogramma degli atti conclusivi e l’inizio lavoro”.

Il lavoro è stato progettato da Rfi nell’ambito dei cantieri del raddoppio ferroviario della linea Messina-Catania, in modo da deviare il traffico dei mezzi pesanti.

Continua Lombardo sulla sua pagina Facebook: “Abbiamo impiegato 20 mesi per arrivare a un parere ambientale forse anche perché chi ha avviato la procedura è stato troppo ottimista sulla valutazione preliminare. Valutazione che poi ci ha portato ugualmente alla procedura Via, Valutazione d’impatto ambientale, che poteva essere fatta subito, ma l’importante è esserci arrivati. Aspetteremo la pubblicazione di tutti gli atti per capire cosa è successo per Itala”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
Dall’Archivio di Stato alla Biblioteca regionale, Messina e la cultura abbandonata
“Il tagliando della Giunta Basile”, per De Luca qualcuno farà le valigie
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED