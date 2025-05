“Oltre 5 milioni di euro per nuovi asili nido a Messina” L’ELENCO

Lo comunica l'amministrazione comunale: "Il ministero ha approvato le nostre proposte"

Approvate dal Mim le proposte del Comune di Messina. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato i finanziamenti destinati al Comune di Messina per la realizzazione e riconversione di asili nido nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Istruzione e ricerca, Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Fa sapere l’amministrazione comunale: “Si tratta di un risultato importante che consentirà di ampliare l’offerta educativa per la fascia 0-3 anni, migliorando i servizi per le famiglie e favorendo l’accesso all’educazione della prima infanzia. Il ministero ha inoltre annunciato lo stanziamento di ulteriori 150 milioni di euro per finanziare gli arredi degli asili nido, con i relativi bandi in arrivo nei prossimi mesi”.

Gli interventi e i nuovi asili nido a Messina

Messina ottiene 5 milioni e 400 mila euro per i seguenti interventi:

Scuola Ex Macello Tremestieri (Nuovo asilo Tremestieri): € 672.000 per la riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido (28 posti);

Vill. Contesse C.da Calispera Fabbricati rurali ( Nuovo asilo nido Calispera): € 816.000 per la riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio destinato ad asilo nido (34 posti);

Ex scuola primaria Rodia ( Nuovo asilo nido Rodia): € 360.000 riconversione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido (15 posti);

Scuola Ajossa (Nuovo asilo nido Ajossa): € 960.000 per la riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido (40 posti);

Ex lavatoio Torrente Trapani (Nuovo asilo nido Trapani): € 408.00 per nuova costruzione/ampliamento (17 posti);

Caserma Nervesa ( Nuovo asilo nido Nervesa): €792.000 per nuova costruzione/ampliamento (33 posti);

Immobili Torri Morandi (Nuovo asilo nido Torri Morandi): €576.000 per la riconversione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido (24 posti);

Ex scuola Bisconte Cataratti (Nuovo asilo nido Bisconte): € 260.000,00 riconversione di edificio esistente non già destinato ad asilo nido ( 13 posti);

Scuola primaria CEP – AULE COMPLETAMENTO (Nuovo asilo nido Santa Lucia): € 600.000,00 riconversione edificio esistente non già destinato ad asilo nido (30 posti).