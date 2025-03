Pnrr e Pinqua, Messina a rischio di perdere i fondi

La scadenza è il marzo 2026. Il ministero dei Trasporti chiede garanzie entro 7 giorni alle istituzioni. Il sindaco: "Non perderemo finanziamenti"

MESSINA – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede rassicurazioni. 7 giorni per fornire risposte. In caso contrario, il finanziamento sarò spostato su altri enti locali in grado di realizzare i progetti entro le scadenze imposte dal Pnrr del marzo 2026. O a un fondo specifico per il futuro Piano casa. Il Mit è reduce da una verifica sull’andamento dei progetti Pinqua, Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Il dicastero guidato da Matteo Salvini ha contattato 44 Comuni, 7 Città metropolitane e 7 Regioni (fonte Ansa). E il pensiero va al progetto Pinqua a Bisconte, Fondo Fucile e Annunziata. Fino a ieri, sia il sindaco Federico Basile, sia il direttore generale Salvo Puccio, si sono detti ottimisti, in procinto di comunicare al ministero che sono pronti a impegnare le somme: “Non perderemo finanziamenti“.

Sempre ieri, il primo cittadino ha assicurato che il Comune di Messina farà il possibile per non perdere le fonti di finanziamento e ha sottolineato che i ritardi, dovuti a intoppi burocratici e non alla volontà politica, riguardano tanti altri progetti in tutta Italia. “Il cantiere di Bisconte partirà sicuramente a giorni”, ha evidenziato Basile. Ha anche rimarcato che “non saranno casermoni”.

Quella corsa contro il tempo per la costruzione a Bisconte, Fondo Fucile e all’Annunziata

Ma,. come abbiamo scritto ieri, la domanda adesso è un’altra. Altro che contenzioso con l’Iacp. La costruzione dei nuovi palazzi a Bisconte, a Fondo Fucile e all’Annunziata rappresenta una corsa contro il tempo. I progetti, infatti, dovrebbero concludersi entro il marzo 2026, come abbiamo già evidenziato.

Né si può ripetere all’infinito che Messina è giunta al primo posto nella graduatoria nazionale, per il progetto nel segno della qualità dell’abitare, perché quello fa parte del passato. Occorre capire come superare questa ghigliottina temporale. E l’altro aspetto delicato investe i contenuti del progetto, per uno sviluppo armonico del terrritorio in zone da risanare. Ma il primo nodo è la scadenza del marzo 2026 per completare il tutto. Cosa impossibile.

A Messina i lavori non sono iniziati

“Sul tavolo – evidenzia il ministero – ci sono due tipologie di problemi. In un caso, i lavori procedono troppo lentamente rispetto al cronoprogramma. Nell’altro, ben più grave, gli operai non sono ancora entrati in azione perché la progettazione o la procedura di gara sono ancora in alto mare. Salvini ribadisce la piena disponibilità a collaborare con sindaci e governatori, con l’obiettivo di rispondere positivamente alle esigenze dei territori, ma c’è massima attenzione affinché gli obiettivi condivisi con Bruxelles vengano effettivamente raggiunti. E non ci sia il rischio di perdere tempo e risorse europee a danno di quei Comuni e Regioni che stanno effettivamente rispettando le scadenze” (fonte Ansa).

Dunque, Messina rientra nella categoria più a rischio perché i lavori non sono stati avviati. Su questo punto bisogna avere risposte nette.

In evidenza immagine progetto Pinqua Annunziata.

