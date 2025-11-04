 Omicidio di Capizzi. L'avvocato dell'indagato: "Lui pestato poco prima"

Omicidio di Capizzi. L’avvocato dell’indagato: “Lui pestato poco prima”

Redazione

Omicidio di Capizzi. L’avvocato dell’indagato: “Lui pestato poco prima”

martedì 04 Novembre 2025 - 11:30

La tesi difensiva

Ansa – Dovrebbero essere interrogati domani, nel carcere di Enna, Giacomo Frasconà Filaro, il padre Antonio ed il fratello Mario, fermati tre giorni fa per l’omicidio di Giuseppe Di Dio, 16 anni, avvenuto a Capizzi davanti ad un bar.

“I miei assistiti risponderanno alle domande – dice il loro legale, l’avvocato Felice Lo Furno – chi ha sparato si assumerà le proprie responsabilità mentre il padre Antonio e il figlio Mario chiariranno la loro posizione”.

Secondo il penalista, Giacomo, il presunto omicida, sarebbe stato oggetto di una serie di sbeffeggi da parte della vittima, che sarebbero culminati in un pestaggio avvenuto poco prima della sparatoria.

“Il mio assistito porta ancora ora i segni di quell’aggressione”, dice il legale. Subito dopo il pestaggio, è la tesi della difesa, il giovane avrebbe raggiunto una casa abbandonata dove avrebbe preso la pistola con cui poi ha sparato.

Ma qualcuno avrebbe avvertito la famiglia, e il padre Antonio insieme al figlio Mario si sarebbero messi alla ricerca di Giacomo per evitare che facesse una sciocchezza. Dopo averlo trovato lo avrebbero fatto salire in auto. Il giovane si era calmato e avrebbe chiesto al padre di lasciarlo davanti al bar per prendere una birra, invece si è consumata la tragedia (Ansa).

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Da venerdì una perturbazione autunnale colpirà la Sicilia, attese piogge e temporali
4 novembre a Messina: celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED