L’ospedale Papardo riceve 3 bollini ospivax per impegno nella prevenzione vaccinale

Messina. L'iniziativa promossa dall’Osservatorio Italiano della Prevenzione

MESSINA – Nell’ambito dell’impegno per la tutela della salute pubblica e in linea con le più recenti raccomandazioni del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale l’Azienda Ospedaliera Papardo si inserisce nel Programma Nazionale “Ospivax”, un’iniziativa promossa dall’Osservatorio Italiano della Prevenzione che mira a diffondere la cultura vaccinale e a rafforzare l’offerta di vaccinazioni negli ambienti ospedalieri e sanitari.

Con la formalizzazione dell’adesione l’Ospedale Papardo entra nella Rete degli Ospivax, riconosciuta a livello nazionale per l’impegno nella prevenzione vaccinale, ottenendo così 3 Bollini per il biennio 2026-2027, simbolo di qualità per i servizi vaccinali offerti evidenziandone attivazione di protocolli, percorsi e iniziative dedicate alla vaccinazione all’interno dell’azienda sanitaria.

Il direttore sanitario, Paolo Cardia, e il referente scientifico del Centro Vaccinale, Raffaele Squeri, promotori dell’iniziativa, affermano che “con l’adesione al Programma Ospivax si intende consolidare il ruolo dell’Azienda nella promozione della prevenzione vaccinale, contribuendo concretamente ad aumentare la protezione immunitaria della comunità, con particolare attenzione alle categorie più fragili e agli operatori sanitari“.