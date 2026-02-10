PuliAmo Messina, primi passi verso il nuovo parco di Tremestieri

Oltre ottanta volontari e giovani scout al lavoro nell'area verde

MESSINA – L’area verde di Tremestieri si è riempita di vita grazie a tanti volontari che hanno lavorato fianco a fianco per i primi interventi di allestimento dell’area verde accanto al parcheggio della Metroferrovia di Tremestieri. Un’energia bellissima ha animato la giornata, resa ancora più forte dalla presenza dei giovani degli Scout Agesci Messina 14, che hanno messo a disposizione tempo, entusiasmo e sorrisi per sostenere il progetto di riqualificazione promosso dall’associazione Puli-Amo Messina.

Il cantiere della bellezza

Ottanta volontari hanno trasformato lo spazio in poche ore, suddividendosi i compiti con grande coordinazione: chi ha lavorato sui vialetti, stendendo il telo per la pacciamatura e sistemando la ghiaia, e chi invece ha recuperato e riutilizzato le pietre trovate nell’area per creare le bordure. Parallelamente, un’altra squadra di cittadini si è dedicata alla realizzazione della ringhiera perimetrale, installando e pitturando i paletti che delimitano il parco.

L’area non era più silenziosa e abbandonata, ma invasa da voci, risate, mani sporche di terra ed emozioni condivise. Ed è proprio questa l’immagine che i promotori vogliono per questo spazio: un luogo vivo, costruito da chi il territorio lo abita ogni giorno.

Un nuovo polmone verde per la zona sud

L’obiettivo finale del progetto è ambizioso e di grande respiro sociale. I volontari stanno infatti lavorando per regalare a Tremestieri un nuovo parco urbano di oltre 6.000 metri quadri. Si tratterà di uno spazio di incontro, socialità e bellezza condivisa, capace di migliorare concretamente le condizioni di vita degli abitanti del quartiere.

Stanchi, ma felici per i traguardi raggiunti in questa prima giornata di lavori, i membri di Puli-Amo Messina hanno annunciato che le attività riprenderanno prossimamente per completare l’allestimento di quello che si candida a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità messinese.