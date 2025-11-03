 Omicidio di Capizzi, parla il vero bersaglio: "Volevano spararmi dopo una lite"

Omicidio di Capizzi, parla il vero bersaglio: “Volevano spararmi dopo una lite”

Redazione

Omicidio di Capizzi, parla il vero bersaglio: “Volevano spararmi dopo una lite”

lunedì 03 Novembre 2025 - 18:45

Il 22enne ha raccontato al Tg1 la discussione avuta con i fratelli Frasconà e le minacce ricevute

CAPIZZI – “Il 12 ottobre abbiamo avuto una lite, hanno preso la mia auto a pedate. Avevano questa fissazione che mi dovevano sparare”: così, intervistato dal Tg1, il 22enne che sarebbe stato il vero bersaglio del killer durante la sparatoria costata la vita al 16enne Giuseppe Di Dio (nella foto). Il giovane ha raccontato al Tg1 che due settimane fa era stato minacciato davanti la sua abitazione dai fratelli Giacomo e Mario Frasconà, adesso fermati assieme al padre Antonio per l’uccisione di Giuseppe Di Dio. “Mi hanno detto sali al cancello. Ma non sono andato perché sapevo che avevano questa pistola”, ha dichiarato il 22enne.

Intanto mercoledì mattina si terrà l’udienza di convalida per i tre fermati. La procura di Enna, che coordina le indagini, ha chiesto al gip la convalida del fermo di Giacomo Frasconà, 20 anni, che ha sparato con una pistola illegalmente detenuta, del fratello Mario di 18 anni e del padre Antonio, 48 anni, che lo hanno accompagnato al bar.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Sicilia. Serve un nuovo sistema di raccolta delle acque piovane, altrimenti saranno guai
Rischia di affondare con la propria imbarcazione, salvato dalla Guardia Costiera di Milazzo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED