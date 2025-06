Omicidio a Giammoro. Indagato il padre di Angelo Pirri, nasconde qualcosa?

Blitz degli investigatori nell'abitazione di Barcellona dove sono stati sequestrati pc e altri supporti. Al vaglio gli ultimi incontri tra padre e figlio

C’è una svolta nell’inchiesta per l’omicidio di Angelo Pirri. Una svolta che sembra mettere un tassello per ulteriori futuri sviluppi, al momento non chiaramente intellegibili. La Procura di Barcellona ha avvisato il padre del 42enne trovato morto in una campagna di Giammoro, il 63enne Sebastiano Pirri. Un atto necessario ad effettuare un vero e proprio blitz a casa dell’uomo, a Barcellona, dove gli investigatori hanno effettuato diversi rilievi. È stato infatti eseguito un prelievo della saliva, che andrà agli esami di laboratorio, e sono stati sequestrati pc e altri supporti informatici, ma l’uomo non è stato sottoposto all’esame Stub (tampone). Gli investigatori hanno anche effettuato una copia dei dati estratti dal cellulare dell’uomo, che potrebbe essere stato l’ultimo a vedere il figlio, il 3 giugno scorso.

L’obiettivo degli investigatori, con la perquisizione, è soprattutto acquisire il materiale informatico presente nell’abitazione di Barcellona dove Angelo Pirri tra scorreva comunque del tempo, visti gli stretti rapporti col genitore. Si mira anche verificare il ruolo del padre negli “affari” del figlio, al vaglio degli investigatori. Angelo era da poco rientrato da Napoli, qualche giorno prima di essere trovato morto, ed era stato proprio il padre a portarlo a casa, con la propria auto, visto che il figlio aveva la patente sospesa. L’uomo non è ancora stato convocato per un interrogatorio dal pm Carlo Bray che conduce le indagini sotto il coordinamento del procuratore capo Giuseppe Verzera, che però a questo punto appare probabile a breve. Il sospetto è che abbia nascosto agli investigatori, sentito subito dopo il delitto, qualche elemento decisivo per fare luce sulla vicenda. Sebastiano Pirri, originario di Montalbano Elicona, ha precedenti pesanti risalenti ai decenni scorsi.

“Un’amara sorpresa per il mio assistito – commenta l’avvocato Giuseppe Lo Presti che lo assiste – che aggiunge dolore alla tragedia di un padre già duramente provato dalla morte del figlio, col quale aveva ottimi rapporti”.

