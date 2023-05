Omicidio Morelli, denunciato per favoreggiamento l'uomo che ha ospitato Damiano Bevilacqua - Tempostretto

L'uomo è accusato di aver ospitato il presunto autore Damiano Bevilacqua, che tra l'altro sono anche parenti, dell'omicidio di Antonio Morelli

CATANZARO. Un uomo di 50 anni, A.P., di etnia rom, è stato denunciato dalla Squadra Mobile di Catanzaro per favoreggiamento. L’uomo è accusato di aver ospitato il presunto autore Damiano Bevilacqua, che tra l’altro sono anche parenti, dell’omicidio di Antonio Morelli, il ventinovenne ferito gravemente giovedì pomeriggio al Rione Marconi di Reggio Calabria e morto poco dopo al pronto soccorso. Bevilacqua, lo ricordiamo, è stato rintracciato in un appartamento di Catanzaro ,nel quartiere Aranceto dagli agenti della mobile di Reggio Calabria, guidati da Alfonso Iadevaia e coadiuvati sul territorio dalla mobile di Catanzaro, diretta da Fabio Catalano. L’uomo prima di essere tratto in arresto, aveva accennato a una fuga cercando di nascondersi all’interno dell’appartamento per poi non opporre alcuna resistenza.