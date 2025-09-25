 "Open day sport" al Centro Commerciale Tremestieri

Redazionale

giovedì 25 Settembre 2025 - 09:00

Domenica 28 settembre 2025

Il Centro Commerciale Tremestieri, in collaborazione con Team Volley Messina, Blue Garden Messina e Basket School, organizza una giornata speciale all’insegna dello sport e della socialità: l’Open Day Sport, che si terrà domenica 28 settembre dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18.

Durante l’evento, con ingresso gratuito, verranno allestiti campi da tennis, basket e pallavolo, offrendo a tutti – grandi e piccoli – la possibilità di cimentarsi e provare queste discipline sportive in un contesto informale, coinvolgente e inclusivo.

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche allo sport per persone con disabilità, per promuovere valori di accessibilità, condivisione e pari opportunità.

L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un’occasione unica per scoprire nuove passioni, conoscere le realtà sportive del territorio e vivere insieme una giornata di divertimento e movimento.

