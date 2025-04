Operazione Mowing, prime scarcerazioni dopo il blitz sul giro di droga de “U friddu” di Barcellona

Si aprono le porte del carcere per il giovane Di Natale, coinvolto nel maxi blitz con 112 arresti nel 2024

Messina – Si aprono le porte del carcere per Giuseppe Di Natale, il 22enne di Barcellona coinvolto nell’indagine Mowing con al centro il giro di droga gestito da Filippo Benenati “Il freddo” e gli affari con Salvatore Iannello.

avv. Antonino Pirri

La giudice Simona Finocchiaro, accogliendo l’istanza dell’avvocato Antonino Pirri che lo difende, ha concesso a Di Natale gli arresti domiciliari. Il ragazzo avrà quindi il braccialetto elettronico e non potrà lasciare l’abitazione di Erice dove dove è stato autorizzato ad abitare e non potrà avere rapporti con nessuno, neppure via social, al di fuori dei conviventi.

L’indagine intanto è arrivata al capolinea, si avvia a vaglio del giudice per l’udienza preliminare e costituisce uno dei filoni della maxi operazione scattata a giugno dello scorso anno tra Messina e Barcellona con ben 112 arresti.

Secondo la Direzione distrettuale antimafia di Messina, Benenati e Iannello importavano droga anche dalla Spagna, e gestivano anche una attività di concessionaria di auto che faceva da base agli affari.