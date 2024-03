Operazione “Perseverant”, Stanganelli ha ringraziato i carabinieri e il papà “coraggio”

"Grazie papà coraggio, ti abbraccio idealmente e spero di incontrarti presto. Tu rappresenti la Calabria di cui andare orgogliosi"

REGGIO CALABRIA – “Esprimo particolare apprezzamento per l’operazione “Perseverant” coordinata dal Procuratore, Emanuele Crescenti e dal Sostituto Procuratore, Davide Lucisano della Procura di Palmi e condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che ha decapitato un articolato sistema di traffico e spaccio di stupefacenti. L’odierna operazione si è resa possibile grazie ad un papà coraggio che per sottrarre la propria figlia e tanti giovani a questo triste mercato del malaffare non ha esitato un solo istante a raccontare il proprio dramma, affidandosi alle istituzioni”. A dichiararlo è la Garante della salute della Regione Calabria, Annamaria Stanganelli.

“Il contrasto al traffico di stupefacenti – spiega ancora la Stanganelli – deve diventare la punta di diamante contro le organizzazioni criminali che attraverso la movimentazione di ingenti quantitativi di stupefacenti ammorbano la vita e le speranze di tanti giovani. Pertanto è essenziale che le istituzioni, la magistratura, le forze dell’ordine e i cittadini si uniscano in un solo grido per debellare il crimine del secolo. Grazie papà coraggio, ti abbraccio idealmente e spero di incontrarti presto. Tu rappresenti la Calabria di cui andare orgogliosi”.